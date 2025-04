Canteli inaugurará el Palacio de los Deportes de Oviedo en un mes y dice que el centro social de Ventanielles se iniciará «pronto» «Oviedo está creciendo, está mejorando y eso es público; el que no lo vea, peor para ellos», señala el regidor, que augura una transformación del barrio

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aprovechó este viernes su visita a la antigua calle Ángel Cañedo, ahora renombrada como la avenida de los Doctores Rehberger ... , para hacer un repaso de las actuaciones en marcha en el barrio de Ventanielles. Encabezando la lista de obras, no demasiado extensa en cantidad pero sí en presupuesto e importancia, el Palacio de los Deportes. Anunció que se inaugurará dentro de un mes, después de dos años de trabajos y más de 24 millones de euros de inversión, y que «será el más bonito del norte de España; posiblemente no el mayor, pero suficiente para nosotros», advirtió. Aunque no es la única, pues también se encuentra en los compases finales la construcción del nuevo comedor del parvulario de Ventanielles y en el corto plazo, adelantó el popular, saldrá adelante el proyecto del centro social.

Por partes. Con el estreno del renovado Palacio de los Deportes, que tendrá un aforo para más de cinco mil espectadores, finalizará así una de las mayores obras acometidas por el Ayuntamiento en el último cuarto de siglo. Ello, además, justo cuando está previsto que comiencen, en el otro extremo de la ciudad, las obras de construcción de las pistas de atletismo en Prados de la Fuente, en la parcela del antiguo spa. Se adjudicó por 16,9 millones de euros más IVA, con una primera parte de tres meses para la redacción del proyecto y una segunda, la que está previsto que arranque en verano, para su construcción de dieciséis meses, por lo que resultará complicado disfrutar de estas nuevas instalaciones en 2026. Noticia relacionada El PSOE pide al PP que «cumpla el acuerdo» para crear el Parque del Este de Oviedo Muy cerca del emblemático pabellón de Ildefonso Sánchez del Río, que cumple medio siglo este 2025, se encuentra, en ese sentido, otra de las obras en marcha: la construcción del comedor del parvulario de Ventanielles. También se encuentra «en la recta final». Tras un largo periplo burocrático iniciado en 2020 y varios intentos fallidos de licitación, el gobierno local prevé que las obras vayan a terminar el próximo 6 de mayo tras haber agotado un presupuesto de 590.000 euros, y que servirán para saldar una deuda histórica con los niños de Ventanielles. «El comedor es una deuda pendiente histórica de este colegio, que tenían que llevar a los niños a comer a otro sitio», confirmó el regidor. El nuevo edificio, que dará servicio a los alumnos del parvulario, tendrá una superficie 200 metros cuadrados útiles y capacidad para ochenta niños. En el interior albergará una zona para instalar las mesas y sillas para el desayuno y la comida, un área de almacén, cocina y vestuarios para el personal. También contará con placas solares para autoabastecerse energéticamente. La batería de grandes inversiones en el barrio, tal y como anunció el primer edil, no terminará con estas dos obras. En sus palabras, «pronto arrancaremos con el centro social de Ventanielles, que está ya en recta final también, y la gran beneficiada de todas estas obras sin lugar a dudas es la zona del Rancho y Ventanielles, que cambia radicalmente». Un proyecto para el que la ciudad perdió en el pasado 2,3 millones de euros de los fondos Edusi por no llegar a tiempo y que el Consistorio pretende sacar adelante de todos modos. Todo ello llevó al regidor a asegurar que «Oviedo está creciendo», que «está mejorando» y que eso «es público»; no obstante, denunció –en clara alusión a los partidos de la oposición–, «hay alguien que debe de ser ciego: Que ponga gafas», sentenció. «El que no lo vea, peor para ellos. Yo sé que los vecinos lo ven y lo valoran; valoran el trabajo que estamos haciendo». Luis Oliver Un reproche que lanzó direccionado al Grupo Municipal Socialista cuando él mismo trajo a colación el asunto de la reforma de la glorieta de Luis Oliver. Un día después de que los de Carlos Llaneza exigiesen al gobierno local que desbloquease el proyecto y advirtiesen que este se encuentra a la espera de que el Consistorio remita a la Consejería de Movilidad diversos informes municipales sobre los servicios, el alcalde negó la mayor. «Es falso lo que están diciendo». Así, abundó, «si el Principado o la consejería tiene algo pendiente con Aqualia, que vaya a Aqualia; es un tema personal y privado de Aqualia con ellos. El Ayuntamiento no tiene nada pendiente». A renglón seguido instó a los socialistas a que «dejen de confundir a los ovetenses, que es para lo único que valen, para criticar, oponerse a todo lo que hacemos y confundir permanentemente a la ciudadanía».

