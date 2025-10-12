El palentino Javier Castrillo gana el premio de poesía del Desarme de Oviedo El certamen, dotado con 1.500 euros para el vencedor, ha recibido candidaturas de países como Polonia, México, Argentina o Nicaragua

La fusión de cultura y gastronomía que caracteriza a la fiesta del Desarme en Oviedo ha vuelto a ser el telón de fondo para un llamamiento por la paz, materializado en el poema ganador del IV Certamen Internacional de Poesía 'El Desarme en verso'. El palentino Javier Castrillo Salvador, natural de Guardo, ha sido el vencedor de esta edición, llevándose un premio de 1.500 euros con su obra 'El Desarme, un llamamiento por la paz'.

El certamen, organizado por la Cofradía del Desarme de Oviedo en colaboración con la Asociación de Escritores de Asturias y la asociación Asturias Capital Mundial de la Poesía, consolida su prestigio internacional con la participación de 204 autores procedentes de España y de países tan diversos como Polonia, México, Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Italia o Brasil.

«Calidad literaria»

El poema de Castrillo, presentado bajo el seudónimo 'Qirceval', cautivó al jurado por su «calidad literaria, la originalidad y la adecuación al espíritu del certamen». Según el acta del jurado, la obra, «con muy afinadas figuras literarias, ensalza la fiesta del Desarme como un acto de convivencia armoniosa y lo expresa, sin caer en el tópico, con versos reflexivos en pos de la libertad y ternura». Además, destacaron que es una «composición lírica que entrelaza la tradición ovetense con un ferviente anhelo de paz universal, con un lenguaje sencillo y un tono esperanzador y profundamente humano».

El poeta Aurelio González Ovies, miembro del jurado junto a María Esther García López y los periodistas Pilar Rubiera y Antonio Palicio, destacó que «no solo es que el número de participantes crezca, es que la calidad de las obras también lo hace».