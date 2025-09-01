El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santiago Jiménez Treviño. Mario Rojas

El pediatra Santiago Jiménez Treviño pregona las fiestas del Centro Asturiano

El 'Spiderman' del HUCA dará este martes 2 de septiembre a las 20 horas en el club de campo, la bienvenida a una semana de festejos por Nuestra Señora de Covadonga

E. C.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

El Centro Asturiano abre sus puertas a siete días de celebraciones: las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. Hasta el 8 de septiembre, el día grande, el club de campo vivirá intensas jornadas repletas de deporte, música, arte, juegos y gastronomía.

A las ocho de la tarde del martes 2 de septiembre, el pediatra Santiago Jiménez Treviño, el 'Spiderman' del HUCA, dará, con el pregón, la bienvenida a unas fiestas que, en realidad, comienzan a las 16 horas con la inauguración de parque de juegos y, a las 19.30 horas, la miniolimpiada del deporte. No faltará, tras la intervención del pregonero, la entrega de los títulos 'Jóvenes del Año' a Iria Franco García y Mateo Ruiz Riu, pertenecientes a la sección de Baloncesto y Fútbol, respectivamente. Y, además, la inauguración de las exposiciones de fotografía de Valentín Fernández Suárez – 'Enlazando paisajes de Asturias (y vidas)'– y de pintura de José Antonio Cullía – 'Soñar en color'–.

Tras este pistoletazo de salida, la programación continuará en los días sucesivos con deporte, y la entrega de la distinción a los socios con más de 50 años de antigüedad, a los 'Abuelos del Año' –Luis Manuel Cabrero y Visitación Nava–, la prueba del picadillo, teatro y mucha música hasta llegar al 8 de septiembre, día grande de las fiestas, con la procesión, misa, reparto del bollo y los miles de socios celebrando por todo lo alto esta jornada en el club de campo que se despedirá con fuegos artificiales.

