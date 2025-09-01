El pediatra Santiago Jiménez Treviño pregona las fiestas del Centro Asturiano
El 'Spiderman' del HUCA dará este martes 2 de septiembre a las 20 horas en el club de campo, la bienvenida a una semana de festejos por Nuestra Señora de Covadonga
E. C.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03
El Centro Asturiano abre sus puertas a siete días de celebraciones: las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. Hasta el 8 de septiembre, el día grande, el club de campo vivirá intensas jornadas repletas de deporte, música, arte, juegos y gastronomía.
A las ocho de la tarde del martes 2 de septiembre, el pediatra Santiago Jiménez Treviño, el 'Spiderman' del HUCA, dará, con el pregón, la bienvenida a unas fiestas que, en realidad, comienzan a las 16 horas con la inauguración de parque de juegos y, a las 19.30 horas, la miniolimpiada del deporte. No faltará, tras la intervención del pregonero, la entrega de los títulos 'Jóvenes del Año' a Iria Franco García y Mateo Ruiz Riu, pertenecientes a la sección de Baloncesto y Fútbol, respectivamente. Y, además, la inauguración de las exposiciones de fotografía de Valentín Fernández Suárez – 'Enlazando paisajes de Asturias (y vidas)'– y de pintura de José Antonio Cullía – 'Soñar en color'–.
Tras este pistoletazo de salida, la programación continuará en los días sucesivos con deporte, y la entrega de la distinción a los socios con más de 50 años de antigüedad, a los 'Abuelos del Año' –Luis Manuel Cabrero y Visitación Nava–, la prueba del picadillo, teatro y mucha música hasta llegar al 8 de septiembre, día grande de las fiestas, con la procesión, misa, reparto del bollo y los miles de socios celebrando por todo lo alto esta jornada en el club de campo que se despedirá con fuegos artificiales.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.