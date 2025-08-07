Catorce jóvenes desempleados participarán en el plan 'Oviedo Ecoempleo'

Dentro del proyecto 'Oviedo Ecoempleo', una actuación orientada a fomentar la capacitación profesional de jóvenes en el ámbito de la sostenibilidad y la conservación ... medioambiental, catorce personas menores de 30 años desempleadas participarán en un plan de empleo municipal durante los próximos diez meses.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, les dio este jueves la bienvenida en el Ayuntamiento y destacó que «gracias a estos programas formativos, los participantes en los mismos adquieren nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan posteriormente incorporarse al mercado de trabajo». Indicó además que «Oviedo es la locomotora laboral de Asturias según todos los datos oficiales gracias al empeño que ponemos desde el gobierno local para ofrecer programas de empleo y atraer empresas e inversiones al municipio».

El presupuesto del proyecto asciende a 423.140 euros, de los cuales 172.856,20 euros son aportados por el Consistorio, y el resto corresponde a la subvención concedida por el Fondo Social Europeo.

Esto permitirá que los jóvenes reciban formación en el marco del certificado de profesionalidad 'Interpretación y Educación Ambiental', que contempla el diseño, desarrollo y evaluación de actividades educativas centradas en la sensibilización medioambiental, adaptadas a distintos colectivos del municipio. El objetivo, facilitar su incorporación al mercado laboral dentro del sector de la economía verde.