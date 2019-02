Ponga recuerda al popular que la falta de vivienda se debe al PP

El viernes, el candidato del PP, Alfredo Canteli, tras reunirse con una delegación de venezolanos expatriados, se comprometió a crear un 'stock' de viviendas de emergencia para exiliados si es elegido y exigió al equipo de gobierno el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. La respuesta se la dio ayer la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, que acusó a Canteli de pretender ignorar que Oviedo no tiene viviendas de emergencia, «a diferencia de otros municipios, en los que gracias a políticas socialistas tienen un parque de viviendas propio», como consecuencia de las políticas del PP. «A día de hoy, Oviedo solo dispone de las viviendas del parque del Principado, al que tanto critican» y a las que se accede «en condiciones de igualdad». Ponga reprochó a Canteli no haber mostrado el mismo interés humanitario «cuando el señor Rajoy cerró la puerta a miles de refugiados, incumpliendo sus compromisos con la UE», mostró su preocupación por la situación de Venezuela, pero explicó que no hay ninguna solicitud de ayuda.