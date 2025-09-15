El Principado de Asturias destinará fondos al campus de El Cristo de Oviedo cuando avance la tramitación urbanística

La consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, indicó ayer que el proyecto para la ampliación del campus de El Cristo se ... dotará de recursos económicos «a expensas de que se haga esa modificación del desarrollo urbanístico para poder iniciar las obras». En cualquier caso, y aunque no dio fechas sobre cuándo reservarán esas primera partidas presupuestarias, sostuvo que el plan «es un compromiso del Gobierno del Principado y de la Universidad» y que esperan cumplir con el plazo fijado por la institución académica, que aspira a tener todo listo en 2031.

El ambicioso proyecto consiste en reconvertir los edificios de Maternidad, Silicosis, el departamento técnico de Silicosis y Consultas Externas en las facultades de Formación del Profesorado y Educación, Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, departamentos, laboratorios y demás servicios en tres fases. La inversión alcanzará los 102 millones de euros, incluidos 6,5 millones en equipamiento.

La fase uno, la más compleja y costosa, afectará a Silicosis, que acogerá diferentes departamentos con sus despachos, laboratorios de investigación, seminarios y zonas de trabajo colaborativo. Consultas Externas, por su parte, albergará los decanatos y las direcciones, bibliotecas y zonas de estudio, salones de actos, zonas de reunión, administraciones de campus y centros, zonas para el alumnado, una cafetería y un comedor. Por último, el antiguo Centro Materno-Infantil estará equipado con aulas docentes multifunción, laboratorios docentes, seminarios y zonas de tutorías.