El edificio de Maternidad, en El Cristo Pablo Nosti

El Principado de Asturias destinará fondos al campus de El Cristo de Oviedo cuando avance la tramitación urbanística

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aspira a cumplir los plazos fijados por la Universidad

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:55

La consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, indicó ayer que el proyecto para la ampliación del campus de El Cristo se ... dotará de recursos económicos «a expensas de que se haga esa modificación del desarrollo urbanístico para poder iniciar las obras». En cualquier caso, y aunque no dio fechas sobre cuándo reservarán esas primera partidas presupuestarias, sostuvo que el plan «es un compromiso del Gobierno del Principado y de la Universidad» y que esperan cumplir con el plazo fijado por la institución académica, que aspira a tener todo listo en 2031.

El Principado de Asturias destinará fondos al campus de El Cristo de Oviedo cuando avance la tramitación urbanística

