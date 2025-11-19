El Principado de Asturias presenta la propuesta para La Malatería, con 30 pisos de alquiler asequible

El edificio de La Malatería de Oviedo tendrá al menos unas 30 viviendas de alquiler a precio asequible, zonas comunes como salas y ... un jardín tras su remodelación. Estará destinado, principalmente, a jóvenes que busquen la independencia vital. Comenzará a construirse en 2027.

Esas son todas las certezas que tiene hasta la fecha la Consejería de Vivienda, que en boca del consejero Ovidio Zapico, anunció ayer que la propuesta 'Dame tira', de los arquitectos asturianos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos, con estudio en Siero, es la ganadora del concurso Europan 18, por lo que servirá de base para remodelar un edificio que durante su historia fue hospital de leprosos, residencia de ancianos y centro de día hasta su cierre hace más de una década.

El plan de la Consejería de Vivienda es utilizar el año 2026 para cerrar el proyecto entre los técnicos del Principado y el grupo de arquitectos ganadores –todos menores de 40 años– y poner en la rampa de salida la licitación de la obra para ya en 2027 comenzar con su construcción. El objetivo es que empiece la ejecución de la obra antes de que termine la presente legislatura.

En principio, la realización del proyecto y su licitación tendrán un presupuesto de 200.000 euros. El precio final de la rehabilitación del edificio aún se desconoce.

La presentación de 'Dame tira' –un título en homenaje a la mítica frase minera de 'Compañeru, dame tira' con la que un picador le pedía a otro madera para entibar el pozo– la realizó Ovidio Zapico en compañía del alcalde, Alfredo Canteli, y del portavoz de IU en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, del mismo signo político que el representante del Gobierno regional.

Zapico desveló su alegría porque «hemos encarado un problema desde la negociación» con los vecinos de la zona, agrupados en la plataforma La Malatería no se tira que «tenían muchas dudas sobre el futuro del edificio» y «desde la sinceridad, en todo momento fuimos tejiendo una interlocución y una complicidad con ese movimiento vecinal que nos permitió llegar a un acuerdo sobre lo que debería de ser el futuro de La Malatería». Y añadió: «Creo que hemos logrado aunar el respeto por ese valor patrimonial del mismo, y dotarlo también de una utilidad para un futuro que ya es muy inmediato».

Como colofón a la presentación, Zapico felicitó a su equipo de trabajo y destacó que «la obra será el broche de oro para lo que ha sido una historia en torno a La Malatería, en la que hay que destacar la labor que ha hecho la Dirección General de Vivienda, que se ha implicado desde el primer día de la legislatura en buscar una solución que fuese satisfactoria para todas las partes».

También mostró su satisfacción porque «tanto el alcalde como yo mismo estamos muy satisfechos, los vecinos también lo están, el movimiento asociativo también lo está y va a ser sin duda una buena noticia, no solo para el barrio, sino también para Oviedo».

La presentación terminó con palabras de Enrique Escudero, director general de Edificación de Vivienda, quien explicó que «tenemos realizar el proyecto de forma coherente haciendo énfasis en su mantenimiento».