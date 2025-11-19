El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Infografía de la propuesta 'Dame tira' que representa cómo será el lateral del edificio de La Malatería, junto al Parque de Invierno. P. A.
Vivienda en Oviedo

El Principado de Asturias presenta la propuesta para La Malatería, con 30 pisos de alquiler asequible

Cuatro jóvenes arquitectos asturianos ganan el concurso Europan para reformar el edificio, cuya obra no comenzará hasta 2027

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:27

El edificio de La Malatería de Oviedo tendrá al menos unas 30 viviendas de alquiler a precio asequible, zonas comunes como salas y ... un jardín tras su remodelación. Estará destinado, principalmente, a jóvenes que busquen la independencia vital. Comenzará a construirse en 2027.

