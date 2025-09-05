El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El centro de menores Los Pilares, que ultima sus obras. Alex Piña

El Principado saca a concurso la compra de mobiliario para el centro Los Pilares

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:18

Nuevo paso para la reapertura del centro de menores Los Pilares, sometido a una profunda obra de modernización que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar espera finalizar este mismo mes tras más de un año de trabajo –comenzaron en junio de 2024– y una inversión de 2,3 millones de euros financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El departamento dirigido por Marta del Arco ha sacado a concurso por 59.389 euros un contrato para el suministro de mobiliario. En el listado, camas, colchones, mesitas, mesas de estudio, sofás, sillas o cunas. Las empresas dispondrán hasta el 16 de septiembre para presentar sus ofertas.

La intención del Principado es realojar a los 32 menores y 80 trabajadores ahora en el Materno Infantil este mismo mes en el equipamiento de la calle Francisco Reiter, aunque los plazos andan demasiados justos. Y con esto, poder comenzar así las obras de transformación del equipamiento del parque de Invierno en un centro de referencia para la atención a pacientes con ELA.

El centro de menores de los Pilares, a punto de cumplir treinta años desde su construcción, se adaptará tras el profundo lavado de cara al nuevo modelo residencial. Los trabajos, adjudicados a la empresa Sardalla Española, han permitido la renovación de la fachada para mejorar la eficiencia energética, con una nueva envolvente gracias a esa fachada ventilada, la renovación de las carpinterías exterior y el tejados. En el interior se han adecuado las habitaciones dobles e individuales, que contarán con baños y recepción, además de habilitarse para nuevas salas para los educadores, la ampliación del comedor, el nuevo gimnasio, vestuarios para los trabajadores y salas de reuniones. Además, se han cerrado los accesos a las terrazas, donde se habían registrado situaciones peligrosas para los usuarios, instalado ascensores o la mejora de la accesibilidad. Un renovado equipamiento en Oviedo.

