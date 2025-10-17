A prisión una mujer por explotar sexualmente a otras en pisos-club en Oviedo

P. A. Oviedo Viernes, 17 de octubre 2025, 18:56 Compartir

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ordenó el ingreso en la cárcel de una mujer de nacionalidad brasileña detenida el pasado miércoles en Oviedo por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Sucedió en el marco de una operación llevada a cabo en varias comunidades autónomas y desarrollada por el Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

La Fiscalía sostiene que la mujer forma parte de un grupo criminal de carácter internacional dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en situación de necesidad, tras su captación en sus países de origen. La organización disponía de pisos-club en Oviedo, donde las víctimas eran explotadas sexualmente. Y solicitó –como el juez aceptó– su ingreso en prisión provisional porque, presuntamente, es la encargada de la gestión de estos pisos-club.

Una medida basada en la existencia del riesgo de fuga, reiteración delictiva, alteración o destrucción de pruebas y con el objetivo de proteger los bienes jurídicos de las víctimas.

Temas

Oviedo

Juzgados