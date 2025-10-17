El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Palacio de Justicia de Oviedo. P. Nosti
Tribunales

A prisión una mujer por explotar sexualmente a otras en pisos-club en Oviedo

La Fiscalía sostiene que pertenece a una organización criminal internacional que capta a sudamericanas en situación vulnerable

P. A.

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:56

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ordenó el ingreso en la cárcel de una mujer de nacionalidad brasileña detenida el pasado miércoles en Oviedo por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Sucedió en el marco de una operación llevada a cabo en varias comunidades autónomas y desarrollada por el Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

La Fiscalía sostiene que la mujer forma parte de un grupo criminal de carácter internacional dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en situación de necesidad, tras su captación en sus países de origen. La organización disponía de pisos-club en Oviedo, donde las víctimas eran explotadas sexualmente. Y solicitó –como el juez aceptó– su ingreso en prisión provisional porque, presuntamente, es la encargada de la gestión de estos pisos-club.

Una medida basada en la existencia del riesgo de fuga, reiteración delictiva, alteración o destrucción de pruebas y con el objetivo de proteger los bienes jurídicos de las víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  9. 9 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»
  10. 10 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A prisión una mujer por explotar sexualmente a otras en pisos-club en Oviedo

A prisión una mujer por explotar sexualmente a otras en pisos-club en Oviedo