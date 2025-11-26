El proyecto Oviedo 2031 «es un ejemplo de inteligencia colectiva» La candidatura a Capital Europea de la Cultura se reúne para tratar sobre los avances en la redacción del dosier que presentará en diciembre

El equipo de la candidatura Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 se reunió este miércoles en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava con el Consejo de Capitalidad para compartir los avances en la redacción del dosier y el estado general del proceso. Rodolfo Sánchez, director de la candidatura, explicó que durante estos meses se ha trabajado en dos líneas diferentes, pero complementarias. Por un lado, la elaboración del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 (PECO 2035) y, por otro, la configuración del proyecto mediante la redacción final del dosier, que será presentado antes del próximo 26 de diciembre.

El coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán, presentó un avance de las principales líneas de este documento estratégico, que persigue como objetivo fundamental que la cultura se convierta en los próximos años en uno de los principales motores de desarrollo para Oviedo. El PECO fomentará el crecimiento del sector cultural e impulsará la creación y producción artística, apoyando al tejido local como piedra angular del proyecto. Defendió también la necesidad de promover «una vida cultural participativa, accesible, equitativa e inclusiva, fortaleciendo las estructuras municipales como elementos vertebradores del tejido urbano».

Añadió que otro de los objetivos esenciales del PECO es integrar la cultura como motor de desarrollo sostenible y situar el patrimonio cultural y el paisaje como ejes estratégicos de futuro para la ciudad.

Mediante videollamada intervino Antonia Blau, responsable del área de Dimensión Europea de la candidatura, quien recordó que «hay que demostrar claramente a la Comisión Europea que deseamos ser Capital Europea de la Cultura y que tenemos la capacidad y los medios para llevarlo a cabo con éxito».

Entre las intervenciones destacó la de Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo: «La candidatura es un ejemplo de inteligencia colectiva y una forma de avanzar hacia lo que necesita Europa. Este proyecto tiene una identidad especial», manifestó, para recordar a renglón seguido que «la cultura siempre ha servido para unir a los pueblos».