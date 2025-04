El PSOE exige «medidas inmediatas» para solucionar la falta de puntos limpios en Oviedo

E. C.

El PSOE de Oviedo exigió este domingo al gobierno municipal del PP que «dé explicaciones y adopte medidas inmediatas para solucionar la precaria situación ... de la recogida de residuos no convencionales en el concejo». Así, según anunció el portavoz de la formación, Carlos Fernández Llaneza, preguntarán sobre este tema en la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos.

El líder de los socialistas ovetenses solicita «información precisa sobre las gestiones realizadas para cumplir el mandato plenario aprobado en diciembre de 2023», que instaba al equipo de gobierno a buscar «a la mayor brevedad» nuevas ubicaciones para ampliar el número de puntos limpios en Oviedo. No obstante, precisa Fernández Llaneza, «más de un año después de aquel acuerdo, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha visto agravada por la decisión de Cogersa de cerrar su punto limpio para empresas y autónomos ubicado en el polígono del Espíritu Santo, tras la incapacidad del Ayuntamiento para poner a su disposición una nueva parcela».

Actualmente, Oviedo cuenta con un único punto limpio, «una cifra claramente insuficiente si se compara con ciudades de similar o menor tamaño, como Gijón, que dispone de cuatro», argumenta el portavoz socialista. Afirma, además, que la creación de nuevos puntos limpios «no supondría coste alguno para las arcas municipales», ya que Cogersa asumiría íntegramente los gastos de adquisición y acondicionamiento de las parcelas.

«Compromiso ambiental»

Junto a esto, Fernández Llaneza subraya que no se trata únicamente de una cuestión de comodidad para la ciudadanía, sino de «un compromiso ambiental ineludible». «Oviedo debe apostar seriamente por la gestión responsable de los residuos, promoviendo espacios adecuados para la recogida de residuos no convencionales tanto de particulares como de actividades empresariales» para evitar la «proliferación de vertederos pirata», concluye.

El tiempo apremia. El consorcio concedió una prórroga de seis meses al cierre del punto limpio y ya han pasado cinco.