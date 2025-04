El PSOE sostiene que el enlace de La Corredoria con la AS-II se cerró porque «ponía en riesgo a los usuarios»

E. C.

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, exigió este sábado al equipo de gobierno local, liderado por el PP, que «deje de ... mentir a la ciudadanía» sobre el cierre del enlace de La Corredoria con la AS-II porque, en sus palabras, se basó en «motivos técnicos ampliamente conocidos». El vial, recordó, se clausuró en cuanto se dispuso del nuevo enlace con la autovía, ya que en sus condiciones originales (doble sentido de circulación y acceso libre a la rotonda) «se incumplían las geometrías y los requisitos básicos de seguridad vial, poniendo en riesgo a los usuarios».

Según Fernández Llaneza, la Concejalía de Infraestructuras no ha presentado ningún informe que avale la conveniencia de su reapertura en esas condiciones. «No hay ningún técnico en el Ayuntamiento que se atreva a cargar con esa responsabilidad», concluyó. «Esto lo sabemos todos: quien dice que el enlace, con esas pendientes y radios de giro, cumple la normativa para conectar con una vía de alta capacidad, miente y miente a sabiendas».

No obstante, los partidos de la oposición parecen no compartir posturas. Gaspar Llamazares (IU), volvió a pedir a la Consejería de Movilidad la apertura del enlace. En sus palabras, «los vecinos, los grupos municipales y el gobierno local han avalado y reclamado la reapertura desde años y por tanto, es la consejería la que tiene que proceder a la reapertura de lo que clausuró, o por el contrario, a dar razones solventes de seguridad vial que barajó en su momento para no proceder a su reapertura». El Ayuntamiento, sentenció, «no conoce las razones de fuerza que llevaron a su cierre».