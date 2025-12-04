Reabre el Alimerka de la calle Silla del Rey en Oviedo Las obras, que han durado tres meses, han permitido modernizar el interior y la fachada del local

E. C. Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Alimerka ha reabierto su supermercado de la calle Silla del Rey después de tres meses de obras para la modernización interior y de la fachada del local. Una actuación, informaron este jueves fuentes de la compañía, enmarcada en el plan de modernización que Alimerka está desarrollando para «transformar sus supermercados en espacios más cómodos, eficientes y sostenibles».

Con motivo de la reapertura, se ofrecerá a los clientes una amplia selección de ofertas, además de una bolsa de tela de regalo. Entre otras cosas, las obras han supuesto la incorporación de una caja más y la renovación de secciones de productos como la bodega y la de perfumería. También se incluye el libre servicio en la panadería y la frutería y, entre otras cuestiones, se ha mejorado la eficiencia energética del establecimiento mediante la instalación de luces led y la renovación de la climatización.

Temas

Alimerka