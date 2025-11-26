El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante del concierto en la Sala de Cámara del Auditorio. Mario Rojas

Música por los 75 años del Real Club de Tenis de Oviedo

La Vetusta Big Band, dirigida por Jesús Arévalo, ofrece un concierto de clausura de los actos conmemorativos de la entidad

R. F.

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Con música, la de la Vetusta Big Band dirigida por Jesús Arévalo, los socios del Real Club de Tenis de Oviedo clausuraron las celebraciones ... en torno a los 75 años de la entidad. Con un aforo de 400 personas, la Sala de Cámara del Auditorio se llenó para la ocasión. Una vez finalizado el concierto, los asistentes disfrutaron de un cóctel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  10. 10 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Música por los 75 años del Real Club de Tenis de Oviedo

Música por los 75 años del Real Club de Tenis de Oviedo