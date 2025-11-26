Música por los 75 años del Real Club de Tenis de Oviedo
La Vetusta Big Band, dirigida por Jesús Arévalo, ofrece un concierto de clausura de los actos conmemorativos de la entidad
R. F.
Oviedo
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:57
Con música, la de la Vetusta Big Band dirigida por Jesús Arévalo, los socios del Real Club de Tenis de Oviedo clausuraron las celebraciones ... en torno a los 75 años de la entidad. Con un aforo de 400 personas, la Sala de Cámara del Auditorio se llenó para la ocasión. Una vez finalizado el concierto, los asistentes disfrutaron de un cóctel.
El Real Club de Tenis de Oviedo fue inaugurado el 14 de septiembre de 1950, estrenando sus pistas con la celebración de la 37 edición del Campeonato de España de Tenis.
Una efeméride para recordar en la capital asturiana.
