El rector de la Universidad: «No se me ocurre hablar de los edificios del Ayuntamiento de Oviedo ni del Poder Judicial porque no son míos»

Después de que el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, avalara de forma pública la propuesta del regidor, Alfredo Canteli, de unificar los juzgados ... en el edificio de la Escuela de Minas por ser «razonable y racional»; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, preguntado por los medios en La Granda, reclamó «un mínimo de respeto» para la Universidad –porque, justificó, «a mí no se me ocurre hablar de los edificios del Ayuntamiento ni de los edificios del poder judicial porque no son míos, no son de la Universidad»; que «se deje de caricaturizar el destino que va a tener el edificio de la calle Independencia» –cuando está basado «en decisiones muy pensadas y sensatas y prestará servicio a 25.000 asturianos que conforman el conjunto de la comunidad universitaria asturiana»–; y que «no se tomen decisiones ni se hable con esa alegría de edificios que no les pertenecen».

Es más, el rector no dudó en rebatir al presidente del TSJA, después de que este asegurara que alojar los juzgados en la Escuela de Minas era «la idea primigenia y el acuerdo primigenio que teníamos con la comunidad autónoma». «No entiendo –respondió Villaverde– dónde está ese acuerdo primigenio, me parece curioso que haya un acuerdo entre dos entes sobre un edificio que no es de su propiedad, porque debo recordar que los edificios de la Universidad son propiedad de la Universidad de Oviedo, no son propiedad del Principado ni de ninguna otra entidad y es la Universidad de Oviedo la que decide sobre ellos». Visiblemente molesto, advirtió que no es de su interés «contribuir a esa espiral de confusión que tanto gusta en esta región»; pero no obvió el asunto y defendió la autonomía de la Universidad de Oviedo para convertir el edificio de la Escuela de Minas –ahora en obras tras el traslado de los estudios a Mieres– en un pabellón de gobierno de la institución académica. Una decisión, remarcó, que «no ha sido un capricho» y se basó también «en la voluntad de contribuir a una solución» al problema de los juzgados en Oviedo. Porque, explicó, este movimiento fue «provocado por la decisión que tomó el Gobierno, y nosotros le dimos la bienvenida, de desarrollar el campus del Cristo, nuestra idea inicial no era esa. Es más, nosotros entendimos que por responsabilidad institucional deberíamos formar parte de la solución a un problema que efectivamente existe, desde hace 40 años, que es la dispersión de las sedes judiciales, y entendimos que nosotros debíamos contribuir a ser una solución y no parte del problema, lo que nos obligó a tomar decisiones que recomponían el plan inicial con el edificio de la calle Independencia». Dejado claro este asunto, volvió a pedir «respeto» para la institución y que «se deje de caricaturizar el destino que va a tener el edificio de Independencia» que concentrará, insistió, «todos los servicios centrales y los órganos de gobierno superiores de la Universidad y prestará servicio al conjunto de la comunidad universitaria asturiana que son 25.000 personas». Un destino «que forma parte de unos planes de la Universidad en los que además queremos contribuir a buscar una solución al problema de justicia». «Pediría –subrayó– que no se tomen decisiones ni se hable con esa alegría de edificios que no les pertenecen».

