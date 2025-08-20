Cuatro detenidos por robar ocho toneladas de cobre en gasolineras de Oviedo y Madrid Se disfrazaban de operarios para pasar desapercibidos y luego vendían el cable en una chatarrería en San Fernando de Henares; los daños para las empresas ascienden a 70.000 euros

A. Arce Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:16 Compartir

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas especializadas en el robo de cobre en estaciones de servicio y otros establecimientos en diferentes localidades de Madrid y Oviedo. En total, se han intervenido ocho toneladas de cobre. Según informó este miércoles la Dirección General de Policía, los robos tuvieron lugar en gasolineras y otros negocios de la capital española y asturiana, respectivamente. Les dejaron sin suministro eléctrico y sin servicio y las autoridades calculan un perjuicio económico por encima de los setenta mil euros para las empresas. Avanzadas las investigaciones, los funcionarios identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza y daños.

Las pesquisas se iniciaron en junio después de que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuviesen conocimiento de un aumento significativo de robos de cable de cobre en diferentes localidades con un modus operandi similar. Tal y como advierten las mismas fuentes policiales, el método para sustraer el cobre consistía en forzar las arquetas, cortar el cable y, en lugar de llevárselo de inmediato, abandonar el lugar durante un tiempo para comprobar si se activaban las alarmas o no. Es decir, para trabajar con la seguridad de que la Policía no acudiría al lugar.

Transcurrido un tiempo prudencial, regresaban a la zona vestidos como operarios y comenzaban a tirar del cable de cobre para su extracción. Así, sentencia la Dirección General de Policía, habrían cometido hasta siete robos en las localidades de Oviedo, Fuenlabrada y San Agustín de Guadalix.

En ese sentido, los investigadores pudieron localizar la chatarrería en la que los arrestados vendían el material robado, un establecimiento ubicado en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Así, tras inspeccionar el negocio, encontraron una gran cantidad de cableado, que se correspondía con el material sustraído, escondido en el fondo de varios contenedores, ocultos con placas de hierro.

Tras pesarlo, la friolera de ocho toneladas y un valor de mercado superior a los veinte mil euros. Por si fuera poco, la Policía Nacional asegura que esta chatarrería no disponía del libro de registro de ventas y que no deberían realizar ningún tipo de actividad comercial al hallarse sancionados en la actualidad. El cuarto detenido de la operación es la mujer encargada de este negocio.