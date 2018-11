«Sin Ronda Norte, el Bulevar de Santullano nos va a generar gravísimos problemas» Tráfico en la entrada por la plaza de la Cruz Roja, ayer, con el cartel de la Ronda Norte señalando a General Elorza. / PABLO LORENZANA El alcalde justifica su propuesta de soterrar la vía para no dañar el Naranco y Del Páramo replica que «pretender un 'tunelón' es incompatible con defender el monte» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 05:31

El alcalde, Wenceslao López, defendió ayer con artillería pesada su propuesta de soterrar un tramo de la Ronda Norte a su paso por el Naranco, trasladada el día anterior al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Y lo hizo advirtiendo de que la ausencia de la infraestructura, combinada con los planes de reordenación de la antigua 'Y' y la cercanía del nuevo HUCA, pueden generar un «tapón» de tráfico mayúsculo en Oviedo. «Si queremos que el Bulevar (de Santullano) no nos genere gravísimos problemas, necesitamos más que nunca una solución», sugirió López. «Hay que adaptarse a los nuevos contextos; hay proyectos que entre sí hacen viables a otros, sin ellos no lo serían», argumentó.

López ofreció estas declaraciones en el centro social de Ciudad Naranco -existen cincuenta y dos en todo el concejo- un día después de que el ministro asumiera la capacidad de Adif para iniciar la licitación de las obras del puente de Nicolás Soria en 2019. El barrio sufre los tráficos de Las Campas, La Florida y Vallobín y solo cuenta con la citada salida junto a las estaciones de tren y autobús y la de la rotonda de Luis Oliver.

El socialista basó su argumentario en una profusión de datos de habitantes y tráficos. Más de 100.000 vecinos desde La Corredoria hasta San Claudio estarán, presumiblemente, afectados por la futura pacificación de la 'Y'. «En Oviedo ya hay una Ronda Norte, General Elorza, y ya veis cómo está», resumió acerca de las elevadas tasas de circulación por el centro de la ciudad. Asimismo reiteró que su propuesta para resolver el problema mediante un túnel supone librar al monte de un impacto medioambiental mayor que si se retomara el antiguo trazado planeado.

«Le he dicho a Fomento: 'Oiga, miren, ustedes ahora están elaborando al menos tres alternativas para resolver el problema, queremos que en al menos una de las tres y al margen del coste económico, prime el aspecto medioambiental. No queremos que el Naranco se vea agredido'», relató para respaldar la idea.

El próximo año, cuando Fomento consulte al Ayuntamiento, vendrá en el paquete de medidas una que contemple el túnel por la ladera del monte. López no ahondó en longitudes concretas ni en el trazado exacto porque «es momento de dejar que los técnicos trabajen. A lo mejor no es viable técnicamente, cuidado». «No sé que hay en el subsuelo del Naranco ni es mi misión saberlo, para eso están los geólogos», añadió no sin antes advertir de que, en todo caso, una carretera financiada por el Estado tiene que unir dos autovías. Si no, el gravoso coste recae en las administraciones regionales y locales. Así, el acceso a la futura Ronda Norte por la AS-II será más allá de los túneles de Pando y la salida por el oeste irá a buscar la de la Espina. Una vez con las propuestas sobre la mesa, los proyectos pasarán a información pública para que la ciudadanía puede alegar.

El otro aviso al mismo navegante lo dio el alcalde con el no por delante. «No sé si hay personas que digan no a cualquier ronda. Tenemos un problema importante que hay que resolver con rigor y siendo garantistas a nivel medioambiental».

Con la pelota en el tejado de Somos, que sí se opone frontalmente a la Ronda Norte y lidera la alternativa partida con una vía hacia La Pixarra y la mejora del acceso de Luis Oliver, el concejal de Urbanismo, máximo responsable del proyecto del Bulevar de Santullano, Ignacio Fernández del Páramo, replicó. «Hacer un estudio como el que hizo Álvarez- Cascos pero más agresivo nos parece preocupante», dijo para añadir que «desde nuestra perspectiva consideramos que es incompatible la protección del monte con hacer un 'tunelón'». El edil de Urbanismo considera que este tipo de actuaciones «tan agresivas» en un entorno protegido a nivel patrimonial y «querido por los ovetenses» son conocidas: «Las fallas, el alto valor medioambiental, las aguas y cauces subterráneos la hacen una operación arriesgada». «Hay que repensar y plantear esa idea», tendió la mano Del Páramo recordando que «se habían llegado a acuerdos para no tomar este tipo de decisiones en este entorno y defender los intereses del monte y los vecinos. Existe un consenso en no hacer una actuación agresiva».

A favor y en contra

Desde Izquierda Unida, su portavoz, Cristina Pontón, explicó acerca de la propuesta de López a Ábalos que «nos hubiera gustado una reunión previa, ya que se barajan varias opciones, y creemos que debe haber un informe sobre la viabilidad técnica y económica de los enlaces de La Pixarra y la ASII». Por otro lado, también dejó la puerta abierta a valorar el túnel bajo el Naranco porque «al final el objetivo es muy claro: lograr una solución al tráfico y los atascos en esas zonas. Desde IU siempre optaremos por la menos lesiva para el entorno».

La líder de Foro en Oviedo, Camino Gutiérrez, echó la vista atrás para valorar la visita del titular de Fomento. «Si el anterior ministro se había burlado de los ovetenses, el señor Ábalos ha evidenciado que los problemas de movilidad de Oviedo no le importan nada. Lo que más agrede al Naranco es llevar catorce años sin hacer nada», explicó.

Las reacciones de colectivos y asociaciones vecinales son variadas. Desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo valoró positivamente la opción soterrada porque «todo lo que sea reducir los impactos nos parece bien. Un túnel es el impacto más pequeño y se está valorando en Gijón para El Musel como opción semi soterrada». Pontigo prefirió esperar a tener más datos para valorar si la opción emplea una «losa semisoterrada». En la otra orilla, Ecologistas en Acción siempre se ha opuesto a la ronda decantándose por la vía de La Pixarra.

El representante vecinal Ramón del Fresno pidió, por su parte, «concrección y celeridad». El traslado del hospital a La Cadellada ha cambiado los tráficos y existe un problema en la ciudad», resumió a favor de la ronda que «siempre tuvo un túnel» en su diseño.

Pilar Alonso, de la asociación La Centralilla de Ciudad Naranco, fue en línea contraria: «Es una barbaridad supina. El alcalde quiere solucionar el tráfico a los que vienen de Gijón no a los vecinos del barrio». «Defendemos una solución barata, rápida y ecológica. Lo que Wenceslao debería haber hablado con el ministro es la vía de La Pixarra», resumió.