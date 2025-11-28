El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ramiro Fernández, Martín Peláez, Erika Samperio y Elisa Costales, en el hotel de la Reconquista. Mario Rojas

El Rotary Club se rinde al azul del Real Oviedo

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibe el premio Paul Harris: «Es un honor y una responsabilidad para nosotros»

R. Francés

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:17

El Rotary Club entregó su premio Paul Harris 2025 al presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, por «compartir con la entidad los valores de la deportividad, orgullo, valor y garra y, sobre todo por su compañerismo, fuerza y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». El Premio Paul Harris es un reconocimiento que el Rotary Club de Oviedo otorga a personas que destacan por su labor y compromiso con la mejora de la sociedad.

El acto de entrega congregó en el hotel de la Reconquista a más de 150 invitados, siempre fieles a la llamada de los rotarios, que ambientaron una cena durante la que Martín Peláez recibió el galardón haciendo gala de humildad: «Es un premio para el Real Oviedo, no para Martín Peláez. Siempre recibir una medalla o un trofeo, una distinción de una institución como es Rotary Club, con esa vocación de servicio en todo el mundo, es un honor y una responsabilidad para nosotros. Estamos muy contentos en nombre de toda la institución y muy honrados de estar aquí». Al final, entregó sendas camisetas, una con el nombre de Elisa Costales, presidenta de los rotarios, y otra con el del histórico Paul Harris.

Momentos antes había tomado la palabra el psicoesteta ovetense, Ramiro Fernández, encargado de glosar la figura del presidente azul. Fernández definió a Peláez como «un hombre cercano, honesto, que respeta mucho a la afición y que ha caído de pie en el Real Oviedo porque ha sido el presidente del ascenso a Primera División». Y añadió: «En el trato cercano es encantador y vive en Oviedo con sus diez perros, es cliente y es amigo».

La presidenta del Rotary Club, Elisa Costales, destacó que «estamos aquí para agradecer lo que Martín Pelaéz ha hecho por nuestra ciudad» . «Teñir las calles de azul, vivir un momento histórico o hacer las delicias de muchos son sólo las consecuencias de lo que el ascenso ha supuesto para Oviedo. Desde el aumento del turismo, la hostelería o el comercio, hasta una mayor visibilidad de todo lo que tiene para ofrecer la ciudad, pasando por la generación de empleo y el efecto multiplicador en la economía local».

