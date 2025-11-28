El Rotary Club se rinde al azul del Real Oviedo

R. Francés Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

El Rotary Club entregó su premio Paul Harris 2025 al presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, por «compartir con la entidad los valores de la deportividad, orgullo, valor y garra y, sobre todo por su compañerismo, fuerza y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». El Premio Paul Harris es un reconocimiento que el Rotary Club de Oviedo otorga a personas que destacan por su labor y compromiso con la mejora de la sociedad.

El acto de entrega congregó en el hotel de la Reconquista a más de 150 invitados, siempre fieles a la llamada de los rotarios, que ambientaron una cena durante la que Martín Peláez recibió el galardón haciendo gala de humildad: «Es un premio para el Real Oviedo, no para Martín Peláez. Siempre recibir una medalla o un trofeo, una distinción de una institución como es Rotary Club, con esa vocación de servicio en todo el mundo, es un honor y una responsabilidad para nosotros. Estamos muy contentos en nombre de toda la institución y muy honrados de estar aquí». Al final, entregó sendas camisetas, una con el nombre de Elisa Costales, presidenta de los rotarios, y otra con el del histórico Paul Harris.

Momentos antes había tomado la palabra el psicoesteta ovetense, Ramiro Fernández, encargado de glosar la figura del presidente azul. Fernández definió a Peláez como «un hombre cercano, honesto, que respeta mucho a la afición y que ha caído de pie en el Real Oviedo porque ha sido el presidente del ascenso a Primera División». Y añadió: «En el trato cercano es encantador y vive en Oviedo con sus diez perros, es cliente y es amigo».

La presidenta del Rotary Club, Elisa Costales, destacó que «estamos aquí para agradecer lo que Martín Pelaéz ha hecho por nuestra ciudad» . «Teñir las calles de azul, vivir un momento histórico o hacer las delicias de muchos son sólo las consecuencias de lo que el ascenso ha supuesto para Oviedo. Desde el aumento del turismo, la hostelería o el comercio, hasta una mayor visibilidad de todo lo que tiene para ofrecer la ciudad, pasando por la generación de empleo y el efecto multiplicador en la economía local».