Salud licita por 520.000 euros el plan director de la reforma del Hospital Monte Naranco de Oviedo

La esperada puesta a punto del Hospital Monte Naranco de Oviedo ya tiene la luz verde necesaria para empezar a cocinarse. La Consejería de ... Salud del Gobierno del Principado de Asturias ha sacado a licitación el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico de la reforma integral del edificio, inaugurado en 1947 y necesitado de unas ambiciosas obras de mejora y actualización desde hace lustros. Con un presupuesto de 520.456 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, la actuación permitirá ampliar, modernizar y adaptar el equipamiento a los estándares actuales de salud. Ello, con base en dos objetivos fundamentales: determinar –con este documento– el futuro del centro sanitario para dotarlo de singularidad dentro del sistema sanitario público, y lograr un refuerzo de la atención geriátrica, la cirugía mayor ambulatoria y las consultas externas para ofrecer una atención más ágil y resolutiva que en la actualidad.

Así lo anunció, durante la mañana del jueves, la consejera de Salud del Gobierno autonómico, Concepción Saavedra, durante una visita al hospital, especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, la consulta ginecológica preventiva y la atención a infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios singulares. En sus palabras, «esto es una hoja de ruta para ver cuál es la singularidad que tiene el hospital y reforzarla, porque ya la tiene», y para implementar, entre otras cosas, «procesos para la atención rápida» que permita que «los pacientes vengan y se marchen en el mismo día con una intervención quirúrgica, una prueba de diagnóstico o un tratamiento». «Es el futuro del Hospital Monte Naranco», recalcó, para añadir a renglón seguido que «en este plan director y en este proyecto estará ya la funcionalidad».

Así, Salud fía al documento la definición del futuro del hospital, el establecimiento de mejoras funcionales y de equipamiento, además de los cambios organizativos necesarios para facilitar una atención «más ágil, resolutiva y centrada en las personas». También se busca optimizar las condiciones laborales del personal sanitario y «alcanzar los mejores resultados asistenciales». La idea, continuó Saavedra, «es, pensando en el conjunto del servicio de Salud, poder hacer un número de intervenciones o actuaciones mayor» al actual.

Alternativa al ingreso

Propuestas ya las hay sobre la mesa como la creación de unidades sin ingresos, como el hospital de día, y nuevas unidades de cirugía mayor ambulatoria, que ofrecerán alternativas a la hospitalización convencional para patologías de menor complejidad, especialmente en el ámbito geriátrico. Dichas unidades complementarán la actividad quirúrgica del HUCA, el centro de referencia del área sanitaria IV. Así mismo, se llevará a cabo un refuerzo de las consultas externas, a las que se incorporará tecnología de alta resolución.

Aunque no será lo único. La consejera también anunció que se plantearán obras de mejora de la envolvente térmica y la cubierta del edificio para mejorar la eficiencia energética, «porque es un hospital muy antiguo», y que el conjunto de las actuaciones se realizará por fases para no interferir con el funcionamiento del centro sanitario. «No vamos a hacer una obra única, sino diferentes intervenciones en función de las posibilidades asistenciales; el plan director nos dirá dónde tenemos que intervenir y a partir de ahí haremos un cronograma», concluyó la consejera de Salud.