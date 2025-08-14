El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia antes de la visita institucional al Hospital Monte Naranco. Mario Rojas

Salud licita por 520.000 euros el plan director de la reforma del Hospital Monte Naranco de Oviedo

El Principado implantará nuevas unidades sin ingreso y de cirugía más rápidas para que los pacientes «se marchen en el día con una intervención quirúrgica»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:18

La esperada puesta a punto del Hospital Monte Naranco de Oviedo ya tiene la luz verde necesaria para empezar a cocinarse. La Consejería de ... Salud del Gobierno del Principado de Asturias ha sacado a licitación el contrato para la redacción del plan director y del proyecto básico de la reforma integral del edificio, inaugurado en 1947 y necesitado de unas ambiciosas obras de mejora y actualización desde hace lustros. Con un presupuesto de 520.456 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, la actuación permitirá ampliar, modernizar y adaptar el equipamiento a los estándares actuales de salud. Ello, con base en dos objetivos fundamentales: determinar –con este documento– el futuro del centro sanitario para dotarlo de singularidad dentro del sistema sanitario público, y lograr un refuerzo de la atención geriátrica, la cirugía mayor ambulatoria y las consultas externas para ofrecer una atención más ágil y resolutiva que en la actualidad.

