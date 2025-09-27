El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los escanciadores premiados, en Gascona. Mario Rojas

Salvador Ondó, el campeón indiscutible de la calle Gascona de Oviedo

El maestro escanciador de Tierra Astur reina por quinto año consecutivo en el campeonato del Bulevar de la Sidra y advierte que los jóvenes «vienen tirando fuerte»

R. Fidalgo / A. Arce

Oviedo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:06

El incombustible Salvador Ondó, maestro escanciador de Tierra Astur y seis veces campeón de Asturias, se alzó durante la tarde de este sábado con el primer premio del Campeonato Oficial de Escanciadores de Gascona 2025. Lo hace por quinto año consecutivo en la popular calle de Oviedo. Tras él, Wilkin Aquiles (de la sidrería La Montera Picona) y Melissa Bellón (Tierra Astur) terminaron en segundo y tercer puesto, respectivamente, en un certamen que reunió a treinta y seis participantes en el Bulevar de la Sidra ovetense, que fue un hervidero de gente durante toda la tarde a pesar de la mala climatología.

Ondó es prácticamente imbatible con el vaso y la botella de sidra en la mano. Contento por el nuevo triunfo, se mostró enfocado en tratar de lograr el séptimo campeonato de Asturias y advirtió que ha comenzado a despuntar una nueva generación de escanciadores muy jóvenes. «La juventud está tirando fuerte; los viejos tienen que reciclarse, aunque yo seguiré entrenando y adaptándome, y tenemos que ir acompañando a los jóvenes hasta que alcancen la madurez y puedan convertirse en campeones de Asturias. La verdad es que vienen apretando y hay que trabajarlo», sostuvo.

De presentar el certamen se encargó la que fuera ganadora de 2009 de escanciado, Loreto García, que ahondó en el mensaje de Ondó sobre la juventud. «Vienen pisando muy fuerte; hay menores de 25 que están metiendo mucha caña a todos estos 'carrozas'», bromeó, para añadir a renglón seguido que los concursos de escanciado no solo necesitan escanciadores –cada vez hay más gracias, entre otras cosas, a iniciativas formativas como las que realiza Tierra Astur–, sino más personas que se encarguen de hacer de jurado.

Tras la entrega de premios tuvo lugar una muestra de baile tradicional organizada por el colectivo chigrero.

