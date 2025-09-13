6.000 voces corean 'The Final Countdown' La banda sueca Europe, liderada por Joey Tempest, ofrece sus éxitos ante un público muy entregado en el recinto de La Ería

Rafael Francés Oviedo Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Joey Tempest y su banda Europe reverdecieron viejos laureles por la noche en Oviedo ante un público –unas 6.000 personas– expectante por lo que podían ofrecer los rockeros suecos que formaron su mítico grupo allá por 1979 y que dieron la vuelta al mundo con su tema estrella 'The Final Countdown' aderezado con los cabeceos del solista en el guitarreo, que con el paso de los años se han convertido en una imagen mítica.

Con esa carpa de La Ería con muy buena entrada, los suecos salieron al escenario para demostrar calidad. No hubo que esperar mucho para que el público cogiera ritmo y la expectación se transformara en animado seguimiento de un rock auténtico y añorado donde canciones como 'The Final Countdown' o 'Carrie' fueron las más coreadas.

Tempest, con camisa de terciopelo azul y pantalones oscursos, gritó «paisanos» como guiño al público, con quien conectó desde el primer momento y cada vez más entregado según avanzó el concierto. Algo que el vocalista agradeció en más de una ocasión: «Muchas gracias, Oviedo». También soltó «cachopos» y «sidra», seguramente un recuerdo gastrónomico que se lleva de Asturias.

Tras la cancelación del concierto de Ilegales previsto para el domingo, el siguiente en subirse al escenario de La Ería, este martes, será Sebastián Yatra.

