Ana Guerra: «Una de mis metas es colaborar con Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra» La cantante promete un viaje «desde el pasado, 'Operación Triunfo', hasta mi nuevo disco» en el concierto que ofrecerá hoy en la Losa ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 18 septiembre 2019, 03:57

Hace ya casi dos años que Ana Guerra (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1994) entró en la Academia de 'Operación Triunfo'. Quedó quinta y desde entonces no ha parado. Ahora recorre toda España con el tour 'Reflexión'. Esta noche hará una parada, a las 22.40 horas, en el escenario mateíno de la Losa.

– Este verano está arrasando. No tiene casi ningún fin de semana libre.

–La verdad es que es impresionante cómo se han ido añadiendo fechas y ahora hay concejalías que han querido contar conmigo como artista invitada.

–Esta noche actuará por primera vez en Oviedo.

–Hasta el momento no he tenido la oportunidad de subirme a un escenario en la capital de Asturias y me gustaría muchísimo dar un paseo por sus calles. Lo dudo pero espero que sí.

–Supongo que caminar por la vía pública desde hace dos años no debe de ser fácil, todo el mundo la conoce.

–Siempre merece la pena. Estoy encantada de recibir el cariño de la gente y el hecho de poder pasear por una ciudad bella me gratifica. Siempre intento ir con mi equipo y cenar juntos en un restaurante típico.

–¿Cómo será el concierto?

–Lo mejor de esta pregunta es que no tengo ni idea. El público reacciona de una forma distinta dependiendo del lugar. Nosotros somos nueve personas encima de un escenario y cada día es diferente. Esta es la magia del directo.

–¿Y qué repertorio interpretará?

–Haremos un viaje desde el pasado, el de 'Operación Triunfo,' y llegaremos al presente con mi disco, que hemos hecho con mucho cariño.

–'Sax' y 'La Bikina' son dos temas con los que arrasó en 'OT'. ¿Los sigue cantando sobre un escenario?

–Sí, sus letras ya forman parte de mi vida y me han dado momentos mágicos.

–Hace un mes que vio la luz 'Sayonara', ¿cómo está yendo?

–Súper bien. Estoy muy contenta y hace poco tuve un concierto en el que todo el mundo cantaba. La gente siempre es maravillosa conmigo.

¿Tiene previsto lanzar pronto otro single?

–Si todo sale bien, a final de mes tendré una novedad musical. La música hoy en día se consume a otro ritmo y es el oyente el que demanda y lo que quiere.

–¿Cómo se las apaña para componer las letras?

–La situación se complica con el tour porque, por ejemplo, voy a ir hoy a Asturias y volveré a casa mañana. Pero si tienes buena organización y un buen equipo te da tiempo a hacer música.

–¿En qué se inspira para hacerlo?

–Escribo de lo que me apetece y a veces son historias sobre algo que me pasó a mí o que alguien me cuenta.

–Ha colaborado ya con Mike Bahía, Juan Magán y David Bustamante, entre otros. ¿Qué le queda pendiente?

–Espero que me quede mucho y una meta por alcanzar es Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra. Sus canciones las escuché en todos los momentos de mi vida gracias a mi hermano. Cuando él tenía 19 yo 10, y consumía la misma música que él.

–Hace dos años que entró en 'OT'. ¿En algún momento se imaginó este éxito?

–Si digo que sí, mentiría. Nadie se lo esperaba.

–Los ritmos durante el programa son muy distintos. Durante todo el día tenían clases.

–Es súper intenso. Fuera también las tienes pero es distinto. Lo único que importa allí es la música y en el exterior te perturban otras cosas. Además, echo muchos de menos a mis compañeros.

–¿Volverán a cantar 'Camina' todos juntos sobre un escenario a corto plazo?

–Que yo sepa no, pero se puede dar.