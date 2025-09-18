El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alma de Duncan Dhu, Mikel Erentxun, se metió al público en el bolsillo.

El alma de Duncan Dhu, Mikel Erentxun, se metió al público en el bolsillo. Mario Rojas
Fiestas de San Mateo

40 años por todo lo alto con canciones que son himnos

Duncan Dhu y Coque Malla rememoran éxitos como 'Esos ojos negros' o 'No puedo vivir sin ti' ante más de 2.000 personas

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07

Con 'Capricornio' abrió Duncan Dhu pasados tres minutos de las nueve de la noche la doble celebración de San Mateo, en La Ería, los cuarenta años del debut discográfico de la banda donostiarra –su primer trabajo fue 'Por tierras escocesas', en 1985– y las mismas cuatro décadas de Los Ronaldos capitaneados por el madrileño Coque Malla, que vino en solitario. Una noche de pop y rock en español, del bueno y de clásicos, de lo se que suceden las canciones de éxito que se han convertido en clásicos, prácticamente en himnos, ante dos mil personas.

«Muy buenas noches Oviedo, ¡qué maravilla! Hace once años dimos aquí un concierto con Duncan Dhu, fue maravilloso, espero que hoy sea parecido», saludó Mikel Erentxun al público, que se entregó de lleno cuando escuchó 'Una calle de París'.

El cantante ha aparcado este año su carrera en solitario para girar con el tour 'DD40' por toda España acompañado de Rubén Caballero, Mikel Azpiroz, Fernando Neira y Karlos Arancegui. Los asistentes se sumergieron en esa celebración al ritmo de 'No dejaría de quererte', 'Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Casablanca', 'Esos ojos negros', 'No puedo evitar pensar en ti' o 'A tu lado', temas icónicos con arreglos actuales que han pasado de generación en generación. Todos los tararearon juntos, desde el principio hasta el final. Y no faltaron los aplausos cuando, al filo de las diez de la noche, dejó por un momento el escenario para regresar luciendo la camiseta del Real Oviedo, algo que le hizo «mucha ilusión». Y con un «Oviedo, os queremos», Duncan Dhu se despidió a las 22.30.

Coque Malla, ahora con raíces en Asturias, tomó el relevo sobre el escenario de La Ería, enganchando al público con temas de su época de Los Ronaldos –su primer ensayo con el grupo fue en 1985, y se separaron de manera definitiva en 2008– y éxitos en solitario. Así, uno a uno, el público le acompañó con 'No puedo vivir sin ti', 'Adiós papá' o 'Idiota'.

San Mateo sigue. Hoy le tocará el turno, a las 21.30 horas, y gratis, a Tekila.

