Baja California vuelve a tocar en Oviedo y como telonero de Europe: «Será especial» La banda de Manu Roz actuará este sábado en La Ería a las 20.45 horas y la banda sueca cantará 'The final countdown', a partir de las 22

Ante todo mucha música. Este sábado, antes de que los legendarios Europe tomen el escenario de La Ería, a las 22 horas, el público ovetense tendrá el placer de calentar motores con Baja California, a partir de las 20.45 horas. La banda asturiana que ha sabido labrarse un nombre en la escena del rock sureño y hard-rock nacional, liderada por Manu Roz, llega en un momento dulce, con su último disco 'Electricidad' y la madurez de una década de trayectoria.

Formada alrededor de 2014, Baja California se consolidó rápidamente, capturando la esencia de gigantes del género como Guns N' Roses o Bon Jovi y con una clara inspiración en referentes nacionales como M-Clan o Miguel Ríos. Su sello distintivo: letras en español que imprimen un toque de identidad propio a su potente sonido.

El camino no ha sido corto, pero sí intenso y lleno de éxitos. En 2014 se alzaron con el primer premio del XXIX Concurso de Maquetas de Los 40 Principales, un trampolín que les permitió publicar 'La Cara B del Rock', en 2015, con la colaboración especial de Pablo García, de WarCry. Desde entonces, su directo ha sido su mejor carta de presentación, llevándolos a compartir escenario con bandas de la talla de Barón Rojo, Saratoga, Kissing Dynamite o Kutxi Romero, y a ganar el premio AMAS como banda revelación en su primera gira.

En 2018 lanzaron 'Horizontes', un verdadero tratado de rock 'old school'; y hace un año 'Electricidad', su tercer trabajo, una obra que, en palabras de la banda, representa «esa sensación urgente e imparable que crece más y más cuando uno se engancha de nuevo a lo que le apasiona y vuelve a sentirse más vivo que nunca».

No es la primera vez que Manu Roz y su banda actúan en Oviedo, pero «tocar uno de los días grandes de San Mateo, en casa y de teloneros de Europe, es especial».

El público que se acerque a La Ería disfrutará de un «concierto diferente a todo lo que hemos hecho este verano para que la gente que nos ha seguido vea la evolución».

Hacer carrera en Asturias, reconoce Roz, es complicado. «Tenemos pocos habitantes y hay mucho talento concentrado con oferta de calidad y amplia». La logística para salir de la región y tocar en el resto de España también presenta sus obstáculos, pero «es necesario porque te abre a un público».

Sin embargo, las recompensas llegan con el tiempo: «Es gratificante que con los años nos tengan en cuenta para estos carteles y que la gente hable de ti en tu casa es bonito».

Con referentes internacionales como Europe o Bon Jovi, y nacionales como los asturianos WarCry –«nuestro mayor referente a nivel personal y profesional en la música»– o Marea, Baja California se nutre de lo mejor del rock. «Al final somos un grupo de amigos que tenemos la suerte de trabajar de esto», afirma Roz.

Tras su concierto, la banda sueca Europe tomará el escenario de La Ería, en el que seguro tocarán su recordado 'The final countdown' y muchos otros temas que obtuvieron el reconocimiento internacional en los años 80. Oviedo vive la música.