«Las mujeres privilegiadas deben hablar por las que no pueden» La cantante de Jerez de la Frontera, La Mala Rodríguez. / E. C. La Mala Rodríguez se sube esta noche al escenario de la plaza de la Catedral de Oviedo para ofrecer un concierto «lleno de energía» J. L. GONZÁLEZ Sábado, 15 septiembre 2018, 02:37

Se llama María Rodríguez (Jerez de la Frontera, 1979), pero nadie la conoce por ese nombre. Sí por su nombre de guerra, La Mala Rodríguez. Con su peculiar estilo que une rap y flamenco y que bucea en otras muchas tendencias, se subirá esta noche (23 horas) al escenario de la plaza de la Catedral de Oviedo.

-Comenzó su carrera abriendo nuevos caminos en la música. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

-No he sido consciente, solo hacia lo que sentía, mis canciones han sido mi manera de expresarme y solo recuerdo que me sentía bien compartiendo todo lo que llevaba dentro. Conectar con la gente siempre ha sido lo mejor

-Ya han pasado veinte años desde que comenzó en la música. Echando la vista atrás, ¿cambiaría algo?

-Supongo que los pasos son el camino que debemos andar... Venimos a aprender. No sería justo eliminar momentos, todo nos hace estar donde estamos.

-¿Cómo llegó a la conclusión de que rap y flamenco podían casar?

-Solo he dejado que fluya mi persona. Mi cultura está presente en la música que hago de una manera natural.

-Ahora explora nuevos sonidos. ¿Hacia dónde va su música?

-Siempre ha estado evolucionando, los sonidos sobre todo. Hoy día la música urbana ha llegado muy lejos.

-Su lista de colaboraciones es extensa. ¿Con quién le gustaría hacer cosas nuevas?

-No planeo la colaboraciones, pero me encanta trabajar con gente de otros mundos, siento que aprendo mucho.

-Su sencillo 'Gitanas' es un canto al feminismo y a las propias gitanas. ¿Se están haciendo bien las cosas para conseguir la igualdad?

-Habla de la mujer, de su lucha, de la necesidad de estar unidas, de apoyarnos. Expone el feminismo, crea consciencia. Visibilizar los problemas es una manera de buscar soluciones, la sociedad del mañana será muy distinta a la de hoy.

-Si las grandes actrices de Hollywood no se hubieran sumado al movimiento 'Mee Too', ¿cree que la situación habría explotado de todas maneras?

-Nunca lo sabremos, pero es primordial que las privilegiadas hablen por las que no pueden.

-De todo lo que se está haciendo para avanzar, ¿qué habría que cambiar?

-Debemos estar despiertos. Está tan profundamente arraigado el machismo que a veces no nos damos ni cuenta de ciertos comportamientos. Por suerte, los niños están creciendo con otros valores.

-Siempre peleó contra la autocensura, pero ahora se impone la censura. ¿Cómo se lucha contra esto?

-Es un tema profundo. Deberíamos definir antes el bien y el mal.

-Ha tenido mucha relación con el cine y ahora tendrá un cameo en la nueva temporada de 'Vis a Vis'. ¿Tiene otros proyectos en mente relacionados con el cine y la televisión?

-Estoy trabajando en un documental.

-¿Qué debe esperar el público de Oviedo de su concierto?

-Me encanta el norte y lo visito a menudo, es un placer estar aquí. Haremos un gran 'show' lleno de energía, muy emocionante. Tengo un gran equipo y lo pasamos muy bien en el escenario.