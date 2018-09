El rock se une con el folk Celtas Cortos estrenó 'Energía positiva' con lleno en la plaza de la Catedral y el grupo galés Oysterband celebró su cuarenta aniversario sobre los escenarios abriendo la sexta noche mateína ROSALÍA AGUDÍN Jueves, 20 septiembre 2018, 01:54

Uno de los clásicos de las fiestas mateínas es la noche en la que se funden el rock con el folk. Ayer Celtas Cortos y Oysterband se encargaron de la combinación. Jesús Cifuentes y el resto de componentes del grupo vallisoletano se subieron al escenario de la plaza de la Catedral pasadas las once y media de la noche y lo dieron todo. Interpretaron sus canciones más míticas, como 'La senda del tiempo' o 'Legión de mudos', y presentaron seis de los temas de su nuevo disco, 'Energía Positiva'.

Dicen que este trabajo muestra su actual estado de ánimo. La amistad entre ellos sigue tan latente como en los ochenta y su objetivo es «morir con las botas puestas». Eso sí, antes de su retirada tienen varios sueños por cumplir. Sus fans ya les han pedido que hagan un trabajo que se titule '60 de abril' después de sus éxitos '20 de abril' y '40 de abril'.

Hasta que este momento llegue, la esencia de este grupo se mantiene intacta . Ayer los siete miembros de este grupo lo dieron todo sobre el escenario de la Catedral y el público respondió con efusividad. Los ovetenses congregados en la primeras filas corearon cada una de las canciones que interpretaron con letra y agradecieron la colaboración de los Gaiteros del Carbón y un grupo de batucada.

Celtas Cortos tiene un nexo en común con el grupo Oysterband, supredecesor en el escenario. Esta formación ha hecho una versión en inglés de '20 de abril', aunque este tema no estuvo dentro del cancionero con el que conquistaron al público asistente. Sí interpretaron, en cambio, 'Here's to you', con el que consiguieron que la mitad del público se arrancase a bailar folk. 'When I'm up' fue el primer tema, que tocaron a las nueve y media de la noche, al que siguió 'Be muy luck', integrado en su 'Deep Dark Ocean' editado hace veintiún años.

La banda aprovechó el concierto para celebrar su cuarenta aniversario sobre los escenarios. El cantante, John Jones, hizo en mitad del recital un sentido homenaje a la tierra que le vio nacer: «Yo soy nativo de Galés», afirmó justo antes de interpretar 'Native'.

Por otro lado, mientras ellos tocaban 'Dancing', los servicios de emergencia atendieron a un hombre de unos 40 años por un desmayo.