Tekila, en pleno baile.

Tekila, en pleno baile. Mario Rojas
San Mateo

Tekila lleva el espíritu de la verbena a La Ería

Durante tres horas, los miembros de la orquesta derrocharon energía y pusieron a bailar al público invitado

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:44

La orquesta Tekila llevó el espíritu de la verbena asturiana hasta el mismo recinto de La Ería. Un concierto gratuito, previa retirada de las correspondientes invitaciones. Puertas abiertas.

Tekila no es nueva en San Mateo. «Ya en 2023 actuamos en la calle Uría, y aquello fue increíble», recordó Marga González, vocalista, antes de comenzar. Pero «ser la primera agrupación estilo verbena en pisar La Ería supone la misma ilusión, aunque un poco más si cabe», reconoció. Así, con altas expectativas, y tras un DJ, Tekila salió al escenario a las diez menos cuarto de la noche con mucha energía, mucha fuerza y casi tres horas de actuación por delante. Ataviados con túnicas blancas y máscaras y dándose un baño de confeti, cantaron 'Noche de party'. Toda una declaración de intenciones. «Gracias por traerla esencia de las fiestas de prao», saludó el cantante Javier Fernández.

El concierto fue un torbellino de ritmos que recorrió todos los géneros imaginables, desde la cumbia y la salsa hasta los éxitos actuales del pop y el rock, sin olvidar, por supuesto, el inconfundible toque asturiano. La banda, mantuvo al público –unas dos mil personas al inicio del concierto– bailando sin descanso.

El público, en La Ería, siguiendo a Tekila. Mario Rojas

Lorena García, Ruth Montes, Sergio Castro y Román Álvarez, todos de 21 años, decidieron volver a ver a Tekila «porque es gratis y en La Ería, que parece un concierto». Y decidieron «volver» porque ya este verano disfrutaron de la música de la orquesta en alguna fiesta asturiana.

La Ería se convirtió en una pista de baile, una auténtica fiesta de prao elevada a la máxima potencia, con coreografías, interacción constante con el público y un despliegue de luces y sonido que no dejó a nadie indiferente.

