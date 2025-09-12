El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concierto en La Ería comenzó con el homenaje a Hombres G.

Fiestas de San Mateo

Tributo a Hombres G, Estopa y Shakira en La Ería

La carpa abre su programación mateína con un concierto gratuito que rindió homenaje a grandes grupos y artistas

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:45

El recinto de La Ería –tras el Fyin Fest, el pasado 6 de septiembre, con Camilo y María Becerra como protagonistas– volvió a llenarse este viernes con un público entregado a Hombres G, Estopa y Shakira, a sus canciones estrella. Porque, en esta ocasión, el llamado MateoFest reunió a bandas tributo en una actuación gratuita –igual que sucederá el día 18 con Tekila– programada por la Concejalía de Festejos para San Mateo.

Pasadas las nueve de la noche, ya había colas para entrar. Con una edad media relativamente alta, es decir, entre los cuarenta y cuarenta y pico años, aunque con un alto grado de juventud, los grupos participantes desgranaron éxito tras éxito de los míticos. Primero, Hombres G; luego Estopa y para cerrar, Shakira.

El público, en la carpa. Mario Rojas

La primera canción, a cargo de Los chicos cocodrilo, fue toda una declaración de intereses: 'Voy a pasármelo bien'. Y así fue. El público obedeció. Coreó esta canción y otras míticas como 'Chica cocodrilo', 'Nassau' . Luego ya tocaría el turno de otros tributos, con 'Como Camaron', 'Vino tinto' o 'Por la raja de su falda'.

El éxito tuvo mucho que ver con que la Concejalía de Economía puso a disposición de los comercios del municipio 4.000 entradas y el resto debían retirarse previamente en la taquilla del Campoamor– que animaron a muchos a no perderse la cita en Oviedo con las mejores versiones de los hermanos Muñoz, David Summer o la cantante de Barranquilla. Eso sí, no faltaron las quejas por el precio de las consumiciones.

