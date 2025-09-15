«Somos muy fans, aunque queríamos ver a Cazorla»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

San Mateo se vistió de azul este lunes en el Campo San Francisco para celebrar el Día del Real Oviedo, una jornada dedicada a la afición y con motivo de las fiestas que congregó a cientos de seguidores de todas las edades. Hicieron cola desde primera hora en una tarde repleta de actividades y momentos inolvidables. La cita sirvió como punto de encuentro entre los jugadores, la cantera y los más pequeños, reafirmando el arraigo del club en la ciudad y festejando aún el ascenso a Primera División.

Pese a que la lluvia hizo acto de presencia, pudo amainar para la llegada de los jugadores, quienes realizaron una sesión de firmas de autógrafos. A las cinco en punto, hicieron su esperada aparición Rahim y David Carmo, defensas del primer equipo masculino, junto a Carol Férez, destacada y veterana jugadora del Real Oviedo Femenino. Con paciencia y sonrisas, los futbolistas firmaron camisetas y balones, inmortalizando un recuerdo para los jóvenes aficionados.

Pequeños como Alonso, ataviado con la equipación completa del Oviedo, esperaban con ilusión, incluso si sus cromos eran de otros equipos, como él mismo confesaba. «Del Oviedo no tengo», decía mientras su madre guardaba el balón y el rotulador con el que firmar aquel bien preciado de todo niño que aspira a ser como sus ídolos: «Futbolista y después entrenador», remarcaba Alonso acompañado de sus amigos Mateo y Simón. Por delante de ellos, cientos de aficionados todavía aguardaban su turno. Entre los primeros en acceder a la firma estuvieron Olaya, de once años, y su hermano Loi, de cinco, quienes llegaron «con nuestra tía porque somos muy fans del Real Oviedo aunque queríamos ver a Cazorla», decía la mayor demostrando que la pasión por los colores se hereda. Eso, a pesar de que la tía reconoció ser «poco futbolera, pero por ellos lo que haga falta». Entre la larga cola también estaba Noelia, quien venía acompañada de su padre: «No traje camiseta porque veníamos a jugar nada más», confesó la niña de diez años mientras aclaró que «me gusta ver al Oviedo». Y es que la pasión futbolera tampoco está instalada en su casa como comentaba su padre Enrique: «Veníamos al parque porque sabíamos que había algo, pero no esto. Yo ni veo al Real Oviedo ni ningún otro equipo», confesó. No obstante, «la foto nos la llevamos», afirmó. La jornada también contó con la presencia estelar de 'Garra', la carismática mascota del club, que hizo las delicias de los más pequeños con sus travesuras y bailes, generando risas y fotos.

Además de los encuentros con los jugadores, el recinto se transformó en un parque de atracciones para los más jóvenes, ofreciendo una variada gama de entretenimiento. Desde juegos de diana con pelota y emocionantes partidas de futbolín viviente hasta desafíos de escalada y carreras en karts. Hubo opciones para todos los gustos, garantizando que la diversión fuera la tónica dominante de una jornada que fortalece el vínculo entre el Real Oviedo y su incondicional afición.

