«'Inmaduros' es una fiesta de principio a fin donde la gente olvida de sus problemas»

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:27 Comenta Compartir

El Teatro Filarmónica recibe una dosis de humor con la obra 'Inmaduros', protagonizada y producida por Carlos Sobera. Las funciones serán hoy, a las 20 horas y el domingo, a las 19, pleno San Mateo. Sobera describe 'Inmaduros' como una comedia que aspira a que los espectadores «se diviertan, lo pasen bien y se olviden de todo lo que nos está rodeando en este momento en este país».

La obra, que explora las complejidades de las relaciones y los miedos personales, presenta un elenco de personajes con los que el público podrá sentirse identificado. Sobera confiesa que, al igual que uno de los protagonistas que huye del compromiso, él mismo «establece límites y no puede comprometerse con todo», intentando ser selectivo en su vida.

La trama desvelará cómo los personajes, en un determinado momento, «se enfrentan a sus propios miedos», lo que añade un «punto de emotividad que no está exento de carcajada».

Asegura que, al mostrarse más humanos, los protagonistas consiguen una conexión más profunda con el público.

La relación de Carlos Sobera con Asturias es bien conocida. «Mi mujer es asturiana, por Oviedo he pasado muchas veces y estoy acostumbrado a comer bien aquí», comenta. Recientemente, estuvo en Gijón y Avilés, y siempre que la oportunidad del teatro le permite visitar la región, «aprovecho para darme algún homenaje».

La acogida del público asturiano no ha podido ser mejor. «Solo puedo dar las gracias porque se está petando de forma extraordinaria la taquilla». «Será una fiesta de principio a fin donde la gente se va a olvidar de sus problemas y encontrará un tema de conversación y será desternillante sin ninguna duda», avanza.