San Mateo arranca con fuerza: «Tenemos buenas expectativas, nunca defrauda»

Con San Mateo ya alineado con el buen tiempo y tras una primera noche, la del jueves, más floja de lo previsto por la lluvia, este viernes volvió a vivirse el ambiente festivo y logró su primer lleno. Especialmente a partir de media tarde, cuando los ovetenses y visitantes dieron la bienvenida al fin de semana y coparon las calles y las terrazas.

Una gran mayoría disfrutando y otros, trabajando. «Estando bueno, tenemos gente, así que hay que ser positivos, alegría y a vivir», animó al mediodía la hostelera Carmen Fernández, dueña del popular Ay, Carmela, acompañada de su hijo, Pelayo Herrero –que acaba de reinaugurar el Zaperoco– y de Saray Alonso. Mientras sirven las primeras cervezas de la jornada en su caseta del paseo del Bombé, explican que la lluvia de la primera noche mermó la afluencia, pero que a partir de ahora, y hasta el día 22, todo estará ambientado.

La hostelería se mostró ilusionada con los días que vienen por delante. «Tenemos buenas expectativas, San Mateo nunca defrauda», explicó Jimena Benítez tras la barra de Picos Casa Ramón, mientras sus compañeros, Paulo Silva y Martín Rodríguez, ultimaban los preparativos. «Hoy va a ser un día grande, ya empieza el fin de semana y el calor», aseguró Benítez. Además de bebidas, durante los próximos días servirán bocadillos de carne guisada, calamares, croquetas o tortitas.

Ellos debutan –no la caseta de Casa Ramón–, al igual que Ignacio Salvador, de Repeña. «Ayer el día estuvo marcado por la lluvia, pero hubo bastante gente», dijo más animado. Este será el primer año de concesión, y les quedan otros tres San Mateos. De momento, a disfrutar de esta edición: «Hay muchas ganas y mucho ambiente». La música en este emplazamiento, uno de los más populares de las fiestas junto con El Antiguo, la animarán las orquestas. Este sábado le toca el turno a La Folixa y el domingo, a Fusión, a partir de las once de la noche, tras arrancar el programa este viernes Los Testigos.

Dentro del Campo, en el paseo de Italia, se estrenaron este viernes los puestos del mercado de San Mateo. «De momento llevo una hora y veo bastante movimiento», contó Pedro Zuazua, en su primer día al frente del puesto de La Amasería. Una caseta con productos libres de gluten como empanadillas o bollos de chorizo, y hasta con fines solidarios: «Estas se llaman Vetustas, son como las 'panteras rosas' y un euro va para la asociación Inocente, Inocente». Apenas unos metros más allá, Aida Díaz terminaba de colocar su puesto de ropa infantil «evolutiva, que crece con los peques, así dura lo máximo posible y ahorra recursos a los padres y al planeta». Abrió el primer día con muy buenas expectativas: «Estuve hace dos años y fue muy bien, tenía mucha ilusión por volver».

El Antiguo también se convirtió ayer por la tarde en un hervidero, especialmente el tramo de Mendizábal-Pozos, la Catedral y Porlier, lleno igualmente de casetas. Muchos aún echan de menos los chiringuitos: «¿Las perspectivas para este año? Pues sigue siendo un modelo roto, que está pensado para Otea y no como hace años, donde las asociaciones recibían ese dinero y lo destinaban a proyectos sociales», protestó Luis Braña, de Fiestes Populares. En cuanto a gente, avanzó que será como otros años: «Los fines de semana lleno y por semana más flojo». «No hay previsión de lluvia, así que tenemos buenas expectativas, seguro que habrá mucha gente», añadió a escasos metros Lucía Fernández, desde El Gasómetro.