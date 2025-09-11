El pregón abre las fiestas de San Mateo: «Somos de Oviedo y por ello, somos seres privilegiados en este ancho mundo»

Susana Neira Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:33 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Con un enérgico «¡viva San Mateo, viva Oviedo y disfrutemos de estas fiestas maravillosas!» dio el pistoletazo de salida el embajador de España en Canadá, el ovetense Alfredo Martínez Serrano, a doce días de festejos, durante su pregón ante autoridades desde el balcón consistorial. Y por supuesto, bajo la atenta mirada de decenas de ovetenses que aguardaron inamovibles bajo sus paraguas hasta que Eva Otero Luengo, campeona de Europa sub21 de kárate, lanzó el chupinazo cerca de las ocho y media de la tarde, dando paso a una gran traca final.

A todos ellos se dirigió minutos antes el diplomático emocionado y con agradecimiento – «la vida me ha ofrecido no pocas oportunidades de hablar desde muy importantes tribunas, pero ninguna como hacerlo desde aquí, desde el balcón del Ayuntamiento, cerca de mis paisanos, mi pueblo carbayón»–; y a todos ellos mandó el mensaje de que hay que sacar pecho por ser ovetenses: «Somos de Oviedo, y por ello, somos seres privilegiados en este ancho mundo», ensalzó.

Un orgullo de alguien con óptica internacional, convencido de la necesidad de «reivindicar la fuerza de nuestras raíces y de nuestra de mente abierta y universal en un mundo incierto». La fuerza de ser «todo al mismo tiempo y sin contradicciones» ovetenses, asturianos, españoles, europeos e iberoamericanos, así como ejemplo de respeto, tolerancia y diálogo. Cualidades que «nos dotan de una capacidad especial para tender puentes, tan necesarios para el mundo en el que vivimos y para el que viene».

Martínez Serrano aprovechó la ocasión para lanzar un «canto de amor» a los ovetenses, a la ciudad en sí y a su historia. Por eso pidió al público que «os animéis a ser embajadores de Oviedo, esa ciudad donde late nuestro origen, que nos entrega su alma y que nos proyecta universalmente y sin fronteras con orgullo, porque los ovetenses tenemos un corazón firmemente arraigado en lo nuestro y capaz de latir para todo el mundo».

Y así, frase a frase, el embajador fue hilando en su discurso todas las razones «por la que Oviedo es extraordinario». Por su historia, su entorno natural, su cultura, su compromiso con el deporte –recién logrado el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2026– y sus gentes. Que repasó y entrelazó con vivencias personales este ovetense casado con una ovetense «sin quien nada se explica en mi vida», que recordó a su familia y amigos, «pilar esencial de mi existencia», y forofo del Real Oviedo, que vive los partidos «en la distancia, pese a la diferencia horaria, con mi camiseta puesta y como si fuera un hincha más».

«Quién no querría vivir y eternizarse aquí en este 'Oviedín del alma' que transpira universalidad», concluyó Martínez Serrano antes de animar de nuevo a todos a celebrar San Mateo como se merece, «con alegría, cordialidad y unidad».

El salón de Plenos se convirtió en un polvorín ya antes de las ocho de la tarde, con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, quien agradeció al embajador su discurso y deseó un feliz San Mateo a todos, con el sonido de fondo de un grupo con un pancarta que clamó «Gaza genocidio» durante su intervención.

El salón de Plenos reunió a los portavoces y ediles de todos los grupos de la Corporación y diferentes personalidades de la vida institucional, social y cultural de la ciudad. Entre ellos, el jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno; el de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida; la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas; el presidente de Ópera de Oviedo; Juan Carlos Rodríguez Ovejero; el deán de la Catedral, Benito Gallego; y el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, con su mujer Erika Samperio, y sus tres hijos, Martín, María José y Daniela. También el oftalmólogo Luis Fernández Vega y su mujer, Victoria Cueto-Felgueroso; el traumatólogo, Alejandro Braña; el presidente de La Balesquida, José Antonio Alonso; o el psicoesteta, Ramiro Fernández. Todos entonaron al final el 'Himno de Asturias', a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

También clásicos de San Mateo, como 'el Mateín' y la reina y las damas de las fiestas, Sara Díaz Iglesias, Alba Jiménez Gabarri y Sdenka Ojeda Fernández, dos estudiantes destacadas y una campeona de halterofilia que disfrutaron de la primera jornada de San Mateo ataviadas con sus bandas y los trajes regionales.