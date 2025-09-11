El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Berdasco, Joaquín Ugas, Catriel Benítez, Paula Díaz, Tamara Sánchez y Lúa Matos, en la plaza de Porlier. Mario Rojas
Patronales en Oviedo

Abren las casetas de San Mateo: «Las fiestas de Oviedo no defraudan, pese a la lluvia»

Con espíritu ·

Aunque el mal tiempo marcó la apertura de las casetas, los asistentes llegaron con «las expectativas altas»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:32

Asturias lleva un verano seco, muy seco y se nota en los praos amarillentos que jalonan los caminos. Pero no impide que San Mateo sea especial y siguiendo una tradición ancestral la lluvia hizo acto de presencia desde primera hora de la tarde, durante el pregón y en la inauguración de las casetas en los tres lugares centrales de la fiesta, Porlier, Catedral y el Bombé.

Una vez que se apagaron los ecos de los voladores del chupinazo, las casetas empezaron a notar que la gente en Oviedo ya echaba de menos San Mateo y se acercaba a las casetas a por una cerveza, un cóctel o simplemente un mojito. Mucho paraguas y mucho gorro pero, sobre todo, muchas ganas de divertirse. Precisamente eso hacían Natalia Rodríguez, Aida Torres, Elsa González, Carlos Fernández, Rebeca Ortega e Irlanda de la Fuente, un grupo de cántabros y asturianos que estudian en la Universidad. «San Mateo no defrauda pese a la lluvia», aseguraban los amigos sentados en una de las mesas de las casetas de la plaza de Porlier con los cañones de cerveza de rigor. Y añadieron: «Venimos con expectativas altas de pasarlo muy bien».

No muy lejos de allí, otro grupo de amigos, Marco y Matías Perez, Oriol Fernández, Yzan Rodríguez e Iván González, en este caso todos hombres, se terminaban las cervezas para ir a una de las casetas a reabastecerse de carburante para la noche. Pese a la lluvia, el optimismo en el grupo era palpable. Querían divertirse y se iban a divertir así cayeran chuzos de punta. «Con este día hay que intentar lo que sea que estamos de vacaciones y hay que aprovechar para disfrutar toda la semana de fiestas».

Aunque predominaban las parejas tomando algo, los grupos de jóvenes no se arredraban pese a la lluvia. Así, junto a la estatua del viajero, de Úrculo, Alejandro Berdasco, Joaquín Ugas, Catriel Benítez, Paula Díaz, Tamara Sánchez y Llua Matos, inasequibles al desaliento, lo tenían muy clarito: «Buscamos mucha fiesta y diversión. esperamos que no haya peleas y que todo sea normal, que la gente esté tranquila».

