La actuación de La Última Legión. Mario Rojas
Oviedo

La Última Legión abre San Mateo

Anima al público con versiones de Tino Casal y Melendi y constata que la fiesta ha llegado para quedarse

R. F.

Oviedo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:37

La música no podía faltar en la primera noche mateína. La orquesta gallega La Última Legión –una banda que rinde un animado tributo al pop rock de todos los tiempos– fue la encargada de animar el escenario de la céntrica calle de Uría, ese que en las navidades de 2022 llegó para quedarse.

A pesar del mal tiempo, el público no dejó de responder a la cita. Había ganas de fiesta, había ganas de que San Mateo, a pesar de que la fiesta arrancó algo más tímida al ser jueves y hacer mal tiempo.

El público, con los paraguas. Mario rojas

En el repertorio de La Última Legión, fundada en 2007, no suelen faltar temas de Serrat, Mónica Naranjo o Duncan Du, pero, en Oviedo, no dejaron de versionar a Tino Casal y Melendi. Muchos se olvidaron, entonces, de los paraguas. Este escenario volverá a tener música el 21 de septiembre con Assia.

