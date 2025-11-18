El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil de Educación, Lourdes García. A. Piña

Siete colegios de Oviedo abrirán en Navidad para ayudar a la conciliación

El plazo de inscripción para optar a las plazas, 470 en total, se abre este viernes 21 de noviembre

E. C.

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

Ayudar a las familias a conciliar en las vacaciones navideñas. Con este objetivo, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo abrirá del 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero siete colegios –al igual que el pasado ejercicio– con un total de 470 plazas, sumando las 30 para necesidades educativas especiales en el Veneranda Manzano. El plazo de inscripción se abre este viernes.

Los colegios son: La Ería, Lorenzo Novo Mier, Fozaneldi, Poeta Ángel González, Parque Infantil, Veneranda Manzano y José Luis Capitán. Tendrán servicio de desayuno, atención temprana, servicio de comedor y un variado programa de actividades recreativas y educativas. No faltará un campus específico en el Veneranda Manzano destinado a niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, incluyendo las categorías EBO 2 (13 a 17 años) y TVA (18 a 21 años).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siete colegios de Oviedo abrirán en Navidad para ayudar a la conciliación

Siete colegios de Oviedo abrirán en Navidad para ayudar a la conciliación