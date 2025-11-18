Siete colegios de Oviedo abrirán en Navidad para ayudar a la conciliación El plazo de inscripción para optar a las plazas, 470 en total, se abre este viernes 21 de noviembre

Martes, 18 de noviembre 2025

Ayudar a las familias a conciliar en las vacaciones navideñas. Con este objetivo, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo abrirá del 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero siete colegios –al igual que el pasado ejercicio– con un total de 470 plazas, sumando las 30 para necesidades educativas especiales en el Veneranda Manzano. El plazo de inscripción se abre este viernes.

Los colegios son: La Ería, Lorenzo Novo Mier, Fozaneldi, Poeta Ángel González, Parque Infantil, Veneranda Manzano y José Luis Capitán. Tendrán servicio de desayuno, atención temprana, servicio de comedor y un variado programa de actividades recreativas y educativas. No faltará un campus específico en el Veneranda Manzano destinado a niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales, incluyendo las categorías EBO 2 (13 a 17 años) y TVA (18 a 21 años).

