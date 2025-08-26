Sonsoles Peralta solicita «transparencia» al Ayuntamiento de Oviedo sobre el futuro de La Vega Reclama al PP explicacoines «inmediatas» sobre el grado de cumplimiento del convenio con el Ministerio de Defensa y el Principado

A. A. Oviedo Martes, 26 de agosto 2025, 18:53

La portavoz del Grupo Municipal de Vox de Oviedo, Sonsoles Peralta, solicitó este martes «transparencia y resultados» en la reordenación y puesta en valor de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega, así como explicaciones «inmediatas» sobre el grado de cumplimiento del convenio firmado en septiembre de 2024 con el Ministerio de Defensa y el Principado. Un documento con compromisos y obligaciones, recordó, que «deben cumplir para que La Vega no se convierta en otra promesa incumplida del PP de Canteli».

Denunció que, a día de hoy, la oposición desconoce los plazos que tiene el departamento de Margarita Robles para cumplir sus compromisos, como garantizar la inexistencia de contaminación o incidencia ambiental y la desafectación de los terrenos del dominio público al Invied. Dos pasos esenciales para el desarrollo del planeamiento urbanístico. También acusó a PP, PSOE e IU de estar «condenando a La Vega al inmovilismo», ya que un año después de la firma del convenio solo hay «propaganda» y «desbroces» en la zona.