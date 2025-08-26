El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Mario Rojas

Sonsoles Peralta solicita «transparencia» al Ayuntamiento de Oviedo sobre el futuro de La Vega

Reclama al PP explicacoines «inmediatas» sobre el grado de cumplimiento del convenio con el Ministerio de Defensa y el Principado

A. A.

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 18:53

La portavoz del Grupo Municipal de Vox de Oviedo, Sonsoles Peralta, solicitó este martes «transparencia y resultados» en la reordenación y puesta en valor de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega, así como explicaciones «inmediatas» sobre el grado de cumplimiento del convenio firmado en septiembre de 2024 con el Ministerio de Defensa y el Principado. Un documento con compromisos y obligaciones, recordó, que «deben cumplir para que La Vega no se convierta en otra promesa incumplida del PP de Canteli».

Denunció que, a día de hoy, la oposición desconoce los plazos que tiene el departamento de Margarita Robles para cumplir sus compromisos, como garantizar la inexistencia de contaminación o incidencia ambiental y la desafectación de los terrenos del dominio público al Invied. Dos pasos esenciales para el desarrollo del planeamiento urbanístico. También acusó a PP, PSOE e IU de estar «condenando a La Vega al inmovilismo», ya que un año después de la firma del convenio solo hay «propaganda» y «desbroces» en la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  8. 8

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sonsoles Peralta solicita «transparencia» al Ayuntamiento de Oviedo sobre el futuro de La Vega

Sonsoles Peralta solicita «transparencia» al Ayuntamiento de Oviedo sobre el futuro de La Vega