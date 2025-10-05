El templo de San Pablo, en Oviedo, retoma el culto tras dos meses de obras en la iglesia
Este mes comenzará la actuación en el tejado que pondrá el broche final a una renovación completa de la parroquia, iniciada hace diez años
Oviedo
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00
La iglesia de San Pedro de La Argañosa, en Valentín Masip, ha retomado el culto este sábado tras dos meses de obras concentradas en el ... interior de la iglesia. Dos meses durante los que las celebraciones se trasladaron a la capilla del colegio de Nazaret, situado enfrente, sin interrupción alguna.
Dos meses necesarios para pintar el interior del templo, cambiar la iluminación –los focos interiores de led son ahora más potentes–, y todo el herraje. Se trata de una fase de obras en las que se incluye el cambio de los 36 bancos de la nave central –lo que se hará de forma progresiva– que tendrán una estructura más fuerte –siguiendo el modelo de los bancos de Castelao de las naves laterales, que han sido lijados y pintados– y de roble, en lugar de pino.
Una importante remodelación que también conlleva la reparación del tejado, que se iniciará este mismo mes pero que no afectará a la vida diaria de la parroquia, tal y como informó el párroco Antonio Vázquez. Con la nueva cubierta se completará la profunda renovación de la parroquia iniciada hace diez años.
Fases de obras
Las actuaciones, recordó el sacerdote, arrancaron hace una década con la instalación de un ascensor y le siguieron «diversas fases de obras» que mejoraron los salones parroquiales, las viviendas, la sacristía, la capilla de diario, «una actuación muy importante –remarcó el párroco– en una capilla que permanece abierta de siete de la mañana a ocho de la tarde»; además de la instalación de dos columbarios, –uno ya completo–, nuevas ventanas y sistema de calefacción – «que ahora permite calentar, por ejemplo, una sola sala» y no todas las instalaciones»–, enumeró el párroco.
Los fieles, siempre colaboradores, han dedicado la tarde de este viernes a ayudar a poner a punto esta iglesia de La Argañosa, con la colocación de las imágenes y el mobiliario, para que todo estuviera listo para el culto. San Pablo de La Argañosa comience una nueva etapa y luce como nueva tras diez años de obras por etapas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión