El templo de San Pablo, en Oviedo, retoma el culto tras dos meses de obras en la iglesia

La iglesia de San Pedro de La Argañosa, en Valentín Masip, ha retomado el culto este sábado tras dos meses de obras concentradas en el ... interior de la iglesia. Dos meses durante los que las celebraciones se trasladaron a la capilla del colegio de Nazaret, situado enfrente, sin interrupción alguna.

Dos meses necesarios para pintar el interior del templo, cambiar la iluminación –los focos interiores de led son ahora más potentes–, y todo el herraje. Se trata de una fase de obras en las que se incluye el cambio de los 36 bancos de la nave central –lo que se hará de forma progresiva– que tendrán una estructura más fuerte –siguiendo el modelo de los bancos de Castelao de las naves laterales, que han sido lijados y pintados– y de roble, en lugar de pino.

Una importante remodelación que también conlleva la reparación del tejado, que se iniciará este mismo mes pero que no afectará a la vida diaria de la parroquia, tal y como informó el párroco Antonio Vázquez. Con la nueva cubierta se completará la profunda renovación de la parroquia iniciada hace diez años.

Fases de obras

Las actuaciones, recordó el sacerdote, arrancaron hace una década con la instalación de un ascensor y le siguieron «diversas fases de obras» que mejoraron los salones parroquiales, las viviendas, la sacristía, la capilla de diario, «una actuación muy importante –remarcó el párroco– en una capilla que permanece abierta de siete de la mañana a ocho de la tarde»; además de la instalación de dos columbarios, –uno ya completo–, nuevas ventanas y sistema de calefacción – «que ahora permite calentar, por ejemplo, una sola sala» y no todas las instalaciones»–, enumeró el párroco.

Los fieles, siempre colaboradores, han dedicado la tarde de este viernes a ayudar a poner a punto esta iglesia de La Argañosa, con la colocación de las imágenes y el mobiliario, para que todo estuviera listo para el culto. San Pablo de La Argañosa comience una nueva etapa y luce como nueva tras diez años de obras por etapas.