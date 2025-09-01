El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Toño Velasco en su Atelier de Oviedo. MARIO ROJAS

Toño Velasco, artista: «Con todo el conflicto de Gaza me surgió la indignación y me puse a pintar»

El pintor asturiano Toño Velasco inaugura en Oviedo la exposición 'Café Olé. La indiferencia' el próximo jueves día 4

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:35

Antonio Velasco, más conocido como Toño, regentó un conocido bar en Oviedo llamado La Reserva. Como él mismo reconoce, fue un mal estudiante, aunque a ... juzgar por la crítica un excelente pintor que sabe como nadie reflejar lo que su mirada filtra. Con la mente siempre sumergida en proyectos, se embarca ahora en una exposición que refleja el conflicto de Gaza.

