Trabajadores y TUA alcanzan un preacuerdo de última hora para evitar tres días huelga en Oviedo

Rafael Francés Oviedo Martes, 7 de octubre 2025, 22:59 Comenta Compartir

Tras más de doce horas de reunión, la empresa TUA y los sindicatos llegaron en la noche del martes a un preacuerdo para evitar la huelga prevista para el miércoles, jueves y viernes. El acuerdo está pendiente de la ratificación por parte de los trabajadores durante una asamblea –a celebrar esta madrugada–. Cuenta con el apoyo de mayoritario de USO, UGT, CC OO y la oposición de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Si la plantilla, unos 250 trabajadores, ratifica el preacuerdo no habrá huelga este miércoles y si ocurre al contrario, se volverán a producir los mismos problemas que los días 18, 19 y 20 de septiembre cuando la empresa estuvo prácticamente parada tres días, con unos servicios mínimos del 42 por ciento decretados por el Ayuntamiento.

El preacuerdo pasa por dos asuntos fundamentales: los baños en cabecera y las DriveCam que la empresa ya está instalando en los autobuses. Sobre los baños se acordó mandar un escrito al Ayuntamiento para buscar ubicaciones en espacio público, y sobre la DriveCam, los sindicatos aceptan su instalación con la salvedad de que durante los dos primeros años no habrá sanciones para los conductores, según explicaron a EL COMERCIO fuentes sindicales.

La explicación de los sindicatos no se diferenció mucho de la de la empresa. TUA explicó en una nota informativa que «al respecto del sistema de seguridad, las DriveCam ya instaladas, se ha acordado un sistema y un periodo de formación y aprendizaje para los conductores y mecánicos con el objetivo de mejorar la irrenunciable seguridad de conductores, viajeros, flotas y operaciones».

Además, la empresa «analizará conjuntamente con el Ayuntamiento la conveniencia de contar con servicios higiénicos en cuatro ubicaciones».

También se acordó, según las fuentes sindicales consultadas, la retirada de la sanción de 97.000 euros impuesta por la empresa por lo que consideraba una huelga ilegal en septiembre, la retirada de dos expedientes a dos trabajadores, y la creación de un plus para el conductor que deba ir a auxiliar a un compañero con el autobús estropeado según lo que marque el Convenio Marco del Transporte.

El preacuerdo está pendiente de ratificación y aunque no se esperan sorpresas no son descartables pues no sería la primera vez que ocurre. Si es ratificado, la huelga quedará desconvocada pero si no es así los días 8, 9 y 10 de octubre no habrá autobuses urbanos por Oviedo, salvo los servicios mínimos que estipularía el Ayuntamiento.

Temas

Oviedo

TUA