El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colegio público El Villar de Trubia, donde Educación abrirá una escuelina. M. R.

Tres empresas pujan para construir la escuelina de Trubia

La Consejería de Educación reformará la antigua vivienda del conserje en el colegio público para crear un aula de 0 a 3 años

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:25

La vivienda del conserje del colegio público El Villar de Trubia se convertirá en una escuelina de 0 a 3 años, con una unidad. Para ello, la Consejería de Educación sacó a concurso la obra a principios de agosto, por 133.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. Tras cerrar el plazo de presentación de ofertas, los técnicos de la mesa de contratación estudian ahora las tres presentadas por Terra Ingenieros, Citanias Obras y Servicios y Sedes. Esta última es la más barata –110.290 euros más IVA–.

La adjudicataria se encargará de reformar el aulario hasta hace poco ocupado por el conserje, que tiene acceso propio dentro del centro educativo. Según el proyecto realizado por el arquitecto Francisco de Zuvillaga, la reforma «comprende la renovación integral de los revestimientos interiores, adoptando la solución final una imagen moderna integrada plenamente en el centro existente» y se completará la intervención con un patio de acceso exclusivo e independiente para el alumnado de 0 a 3 años.

Esta es una de las cinco escuelinas que Educación prevé abrir a corto plazo en Oviedo, junto con las del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, con tres unidades y la obra ya finalizada; la de las Escuelas Blancas de San Lázaro, en obras y con dos unidades: la de La Gesta, con tres unidades y ya adjudicada; y la del Pablo Miaja, ahora en fase de tramitación y a la que también optan tres empresas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  4. 4 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  5. 5

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  10. 10 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres empresas pujan para construir la escuelina de Trubia

Tres empresas pujan para construir la escuelina de Trubia