Tres empresas pujan para construir la escuelina de Trubia La Consejería de Educación reformará la antigua vivienda del conserje en el colegio público para crear un aula de 0 a 3 años

Susana Neira Oviedo Jueves, 28 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

La vivienda del conserje del colegio público El Villar de Trubia se convertirá en una escuelina de 0 a 3 años, con una unidad. Para ello, la Consejería de Educación sacó a concurso la obra a principios de agosto, por 133.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. Tras cerrar el plazo de presentación de ofertas, los técnicos de la mesa de contratación estudian ahora las tres presentadas por Terra Ingenieros, Citanias Obras y Servicios y Sedes. Esta última es la más barata –110.290 euros más IVA–.

La adjudicataria se encargará de reformar el aulario hasta hace poco ocupado por el conserje, que tiene acceso propio dentro del centro educativo. Según el proyecto realizado por el arquitecto Francisco de Zuvillaga, la reforma «comprende la renovación integral de los revestimientos interiores, adoptando la solución final una imagen moderna integrada plenamente en el centro existente» y se completará la intervención con un patio de acceso exclusivo e independiente para el alumnado de 0 a 3 años.

Esta es una de las cinco escuelinas que Educación prevé abrir a corto plazo en Oviedo, junto con las del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, con tres unidades y la obra ya finalizada; la de las Escuelas Blancas de San Lázaro, en obras y con dos unidades: la de La Gesta, con tres unidades y ya adjudicada; y la del Pablo Miaja, ahora en fase de tramitación y a la que también optan tres empresas.

Temas

Educación

Vivienda