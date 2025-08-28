Tres empresas optan a la construcción de la escuelina del colegio Pablo Miaja, en Oviedo

Nuevo paso en la licitación de la obra para construir la escuelina con tres unidades del colegio público Pablo Miaja, en Oviedo. La mesa ... de contratación de la Consejería de Educación ha abierto las ofertas presentadas al concurso, que salió a licitación por 290.667 euros más IVA. Optan tres empresas: Terra Ingenieros S. L, con un presupuesto de 260.111 euros más IVA; Asturimagen S. L, por 290.625 euros y Sedes S. A., por 290.336 euros.

Ahora, los técnicos se encargarán de estudiar la parte económica y técnica para elegir a la adjudicataria. Será la cuarta escuelina de Oviedo, formando parte de la red autonómica, pública y gratuita para niños de 0 a 3 años. En este caso se actuará en el edificio proyectado por Enrique Rodríguez Bustiello y construido en 1934 en la calle General Elorza. El centro se habilitará en el edificio de la zona oeste de una única planta. Actualmente se imparten clases de gimnasia y existen espacios polivalentes. La obra incluirá un cierre de parte de la marquesina de entrada al colegio para ubicar el vestuario y el aseo personal y despacho de dirección. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

La Consejería de Educación ya ha finalizado la adecuación de la antigua casa del conserje como escuelina del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, y se encuentra avanzada la de las Escuelas Blancas de San Lázaro. Además, ya ha adjudicado la del colegio Gesta a Edificaciones Asturianas del Norte por 282.261 euros y está en fase de tramitación la del Villar de Trubia.