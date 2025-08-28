El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La entrada al colegio público Pablo Miaja. Alex Piña

Tres empresas optan a la construcción de la escuelina del colegio Pablo Miaja, en Oviedo

La Consejería de Educación estudiará ahora las ofertas presentadas para habilitar el centro con tres aulas

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:07

Nuevo paso en la licitación de la obra para construir la escuelina con tres unidades del colegio público Pablo Miaja, en Oviedo. La mesa ... de contratación de la Consejería de Educación ha abierto las ofertas presentadas al concurso, que salió a licitación por 290.667 euros más IVA. Optan tres empresas: Terra Ingenieros S. L, con un presupuesto de 260.111 euros más IVA; Asturimagen S. L, por 290.625 euros y Sedes S. A., por 290.336 euros.

