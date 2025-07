El uso de la iglesia de La Cadellada de Oviedo abre una grieta en el pacto entre Alfredo Canteli y Gaspar Llamazares

Navegaba el barco patroneado por Alfredo Canteli y Gaspar Llamazares por el encalmado mar del acuerdo de mandato entre PP e IU-Convocatoria por ... Oviedo, cuando con la aparición de una nube negra con forma de la capilla de la Cadellada varió el rumbo a la fuerza y el propio pacto se encontró con una crisis que, sin provocar el hundimiento del Titanic, abrió una grieta en el casco del buque que ahora mismo está a la espera de que o uno u otro pongan primero el dedo para colapsar la vía de agua y, más tarde, untar de brea la brecha y evitar así que la nave zozobre. Mejor antes que después.

Transcurría con cierto aire apacible, las velas llenas de aire de popa, el Pleno municipal cuando la nave del acuerdo político poco menos que encalló cuando el PP pareció parapetarse detrás de la Iglesia Católica para votar en contra de una moción de IU que pedía al Ayuntamiento que reclamara el uso de la iglesia de la Cadellada, desacralizada desde hace años y en la que existe un mural histórico del afamado pintor asturiano Paulino Vicente, para actividades culturales municipales en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias.

La coalición de izquierdas y su portavoz sintieron este martes que el PP había cambiado su voto durante el Pleno celebrado martes tras llegar a un acuerdo entre ambos partidos anteriormente. No sentó bien a IU la negativa del PP a su moción. Se mostraron visiblemente indignados

Ante el voto del PP, Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, mostró un enorme enfado sorprendiendo a los presentes, pues Llamazares no es amigo de mostrar en público ni su malestar ni su alegría. Es decir, el portavoz ya había pactado con el PP su apoyo a la moción y por el medio algo había pasado que cambió el voto de los populares.

«Hemos asistido a un hecho sin precedentes, y es que un extraño, en este caso la Iglesia Católica, utiliza un derecho de veto inexistente a un acuerdo municipal, es decir, que existe un acuerdo entre IU y el equipo de gobierno en relación a entrar en el uso de la capilla del antiguo hospital psiquiátrico junto con el Principado y que ese uso sea sociocultural, y ha aparecido alguien que no ha puesto un duro, que no ha participado prácticamente en nada de la rehabilitación, a decir que no, que a pesar de que la capilla lleva años desacralizada, pues ahora quiere usar un derecho de veto para evitar que el Ayuntamiento participe en el uso de ese equipamiento. Tomo nota».

«Derecho de veto»

Es decir, el PP votó en contra de pedir al Principado la cesión del uso de la capilla de La Cadellada para fines sociales y culturales, y la indignación creció dentro de IU porque considera que ese voto que evita, no que se utilice la capilla para fines sociales, sino que se utilice por parte del Ayuntamiento como tal, recordando otros tiempos, quizás exagerando, para el beneficio de la Iglesia Católica que, según el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, «ha utilizado el derecho de veto para decirle que el Ayuntamiento no va participar».

El enfado de Llamazares llegó tras las palabras del teniente de alcalde y portavoz del PP durante el Pleno municipal, Mario Arias: «Cuando se habla de usos compartidos del Principado y el Ayuntamiento no se habla nunca de la parroquia, que también tiene algo que decir. Es más, nosotros creemos que el Principado y la Iglesia lo que tienen que hacer es dialogar y abrir conversaciones entre la parroquia (en este caso la de Teatinos) y el Principado».

El Pleno municipal acabó en una pequeña crisis entre llamativos socios de gobierno que, seguramente, restañarán pequeñas o grandes heridas, pero que ya evidencia las diferencias entre dos antagonistas ideológicos.