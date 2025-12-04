«Úvieu debe verse como el prototipo de ciudad asturiana del siglo XXI»

S.S.F. Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

La llingua forma parte esencial de la identidad cultural asturiana. Así se trata de una pieza clave del patrimonio inmaterial de Oviedo, y de Asturias, una diversidad que Europa seguramente valorará de cara al nombramiento de Capital Europea de la Cultura. Xoxé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la LLingua, forma parte del Consejo de la Capitalidad.

–¿Qué papel juega la lengua en la construcción de la identidad cultural de un territorio como Oviedo y, en general, de Asturias?

–Juega un papel fundamental. Dicen los antropólogos que, dentro de los sistemas culturales, el subsistema lingüístico es el más importante. En Asturias, desde el punto de vista social e histórico, el asturiano, la lengua tradicional, representa una herencia cultural generada a lo largo de los siglos. Asturies no sería tal sin su lengua. Uviéu es la capital histórica de nuestra comunidad desde el propio Reino de Asturies y es una perfecta representación de lo que somos como asturianos. En Uviéu nació el que se considera el mejor poeta en asturiano del siglo XIX: Xuan María Acebal, conocido como el 'príncipe de los poetas bables', y esta fue siempre la ciudad de residencia de Xuan Bello, considerado por la crítica como el mejor escritor en lengua asturiana. En fin, Uviéu es la ciudad donde se asienta la Academia de la Llingua Asturiana.

–La Unión Europea considera la diversidad lingüística un valor fundamental. ¿Qué crees que puede aportar la llingua asturiana —su historia, su situación actual— al proyecto europeo de Oviedo 2031?

–La lengua asturiana constituye una oportunidad magnífica para presentar a Uviéu como una capital abierta, tolerante, inclusiva, orgullosa de sí misma y proyectada hacia el futuro. No sería creíble una aspiración de capitalidad europea de la cultura que renunciase a esos valores que el europeísmo defiende desde el mismo momento de su concepción con figuras tan relevantes como Jean Monnet, Robert Schumann, Jacques Delors o, incluso, George Steiner. Este último, por cierto, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2001, defendió en una erudita, emocionante y aplaudidísima intervención la importancia de las lenguas y culturas minoritarias europeas. Y todos entendimos que se refería, entre otras, al asturiano.

–¿De qué manera puede el asturiano reforzar la participación cultural, el sentimiento de pertenencia y la cohesión social en la ciudad?

–Promover una política cultural en la ciudad que tenga en cuenta el asturiano es un factor determinante, sin duda, para favorecer la integración de visiones culturales plurales, desde el respeto y consideración por lo local, hasta la valoración de la importancia y proyección de lo global.

–Habla a menudo de una 'oficialidá amable'. ¿En qué consiste exactamente ese modelo y cómo podría una Capital Europea de la Cultura contribuir a impulsarlo o visibilizarlo?

–La oficialidad de las lenguas de las comunidades es una previsión constitucional que se hizo efectiva en prácticamente todas las comunidades autónomas con lengua propia, además del castellano. Asturies es, de momento e incomprensiblemente, una excepción difícilmente justificable en términos democráticos. Pero en Asturies estamos preparados para acoger una oficialidad constitucional que tenga en cuenta nuestra realidad social, sociolingüística y hasta sociopolítica. En este sentido, nuestra oficialidad claro que tiene que ser 'amable'; es decir, se tiene que producir con el máximo consenso y asumiendo que el asturiano debe estar al margen de ideologías políticas concretas. La oficialidad 'amable', además, debe plantearse como una práctica de política lingüística entendible por la sociedad y asumible en cuanto a sus objetivos, planificada en fases para facilitar su efectividad, contenida desde el punto de vista económico, etc. Sin duda, en su momento, lo haremos bien.

–¿Cómo puede la llingua convertirse en un activo cultural, social o incluso económico para Oviedo y para Asturias en el contexto actual?

–Existen estudios que ponen de manifiesto lo que representa económicamente la oficialidad de las lenguas propias en Galicia, Valencia, País Vasco...Y esos estudios indican una incidencia que va desde el 2,5 al 4,5 del PIB de esas comunidades. En Galicia, por ejemplo, la industria cultural vehiculada en gallego es más importante que la industria química. En Asturies y en Uviéu vamos con retraso, pero una política lingüística, decidida y planteada con convicción, va a tener efectos muy positivos en sectores como el editorial, discográfico, en la producción audiovisual y de las nuevas tecnologías, en la creación artística y cultural o, incluso, en el turismo. Esa es, desde luego, la experiencia de otras comunidades.

–Si Oviedo obtiene la Capitalidad Europea de la Cultura, ¿Cómo le gustaría que Europa viese nuestra ciudad?

–Pues, tal como se ha dicho, como una ciudad abierta, cosmopolita, inclusiva y, paralelamente, orgullosa de su identidad lingüística y cultural; es decir, como el prototipo de ciudad asturiana del siglo XXI.