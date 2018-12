Vecinos de Cerdeño se oponen al traslado del centro de toxicómanos de Cáritas El centro se sitúa en la actualidad en la travería de Francisco González Argüelles. / ALEX PIÑA La organización ha comprado una vivienda en la carretera de Abuli y los dueños de las casas cercanas critican la falta de transparencia R. AGUDÍN / A. ARCE OVIEDO. Sábado, 8 diciembre 2018, 03:07

El Centro de Encuentro y Acogida (CEA) de Cáritas cambia de emplazamiento. Por culpa de una «expropiación» se muda del número 10 de la travesía de Francisco González Argüelles a la casa 16 de la carretera de Abuli, pero los vecinos de Cerdeño se oponen a esta mudanza. Dicen que este no es un lugar idóneo para una residencia de toxicómanos, ya que cerca viven «familias con niños», está el «centro de día» y se encuentra el campo de fútbol de Grisú, por el que cada día pasan varios grupos de menores para ir a entrenar o jugar un partido: «No nos oponemos a esta medida por principios. Nosotros no queremos que este programa se desarrolle allí y vamos ayudar a Cáritas a buscar un nuevo emplazamiento», explica un miembro del colectivo llamado No Al Centro Para Toxicomanos En Activo y Sin Recursos y que el lunes ha organizado una reunión para tratar este tema.

Se celebrará a partir de las seis y media de la tarde en el centro social de La Tenderina y a ella están invitados tanto los miembros de las asociaciones de vecinos cercanas, como representantes de los grupo municipales del Ayuntamiento y Cáritas: «Esta organización ha hecho todo el procedimiento de forma oscura y sin transparencia. Compraron la casa diciendo que era para un retiro espiritual de los sacerdotes y ahora quieren convertirla en la residencia del programa CEA. Nosotros nos oponemos este cambio porque no queremos que pase lo mismo que en La Tenderina».

Allí, aseguran, la gente tiene «miedo» tanto por el día como por la noche. Hay personas que se «drogan en medio de la calle», han okupado viviendas vacías y los valores inmobiliarios se han depreciado. «Entendemos que son enfermos, pero no quieren tratarse y ¿por qué no instalan este centro en la calle Uría o en el Seminario Metropolitano?», añade este integrante de la asociación, que ayer prefirió mantenerse en el anonimato. Asimismo, añadió que todo el barrio está «volcado» para evitar que estas instalaciones se trasladen a esta vivienda de la carretera de Abuli.