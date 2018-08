«Estoy verdaderamente ilusionado con dar el chupinazo en San Mateo» El capitán del OCB Víctor Manuel Pérez, en la cancha. / ÁLEX PIÑA Víctor Manuel Pérez Ramos, capitán del Oviedo Club Baloncesto: «Mi hijo Alejandro ha nacido en la ciudad de Oviedo este mismo año y siempre llevará consigo el lugar que tantas alegrías nos ha dado» ALBERTO ARCE Domingo, 5 agosto 2018, 03:39

Víctor Manuel Pérez Ramos (Sevilla, 1982) llegó a la ciudad de Oviedo en la temporada 2012/13 con un contrato por cinco temporadas para jugar de escolta en el Oviedo Club Baloncesto. Desde ese momento, su trabajo y constancia en el terreno de juego lo han llevado a convertirse en una de las piezas fundamentales del juego del equipo dirigido por Héctor Galán. En tan solo seis temporadas ha podido celebrar con sus compañeros una Copa LEB Plata, el ascenso a LEB Oro y la Copa Princesa. Escindido ese contrato inicial, el pasado abril firmó una renovación hasta el 2020. Y por si fueran pocos méritos para el deportista, el próximo mes de septiembre tendrá el privilegio de lanzar el chupinazo que dé inicio a las fiestas de San Mateo desde el balcón del Ayuntamiento.

–¿Qué supone dar el chupinazo de San Mateo?

–Ya no solo para mi persona, sino en representación del equipo y de todo lo que representa, es todo un orgullo y un honor que con pocas cosas se puede comparar. El hecho de poder estar en un acto tan importante, que es de todos los ovetenses, en el inicio de las fiestas de San Mateo, va a ser histórico para mí y para todos los que me rodean. Estoy verdaderamente ilusionado.

–¿Cree que la ciudad le está recompensando por todo lo que ha conseguido para ella?

–No me merezco tanta recompensa. Llevo ya seis años en Oviedo y siempre he intentado darlo todo dentro y fuera de lo deportivo. He tratado de ser amable con todos los aficionados, porque son los que nos tienen como espejo y ven en nosotros un modelo al que imitar. Espero que entre todos los compañeros podamos conseguir eso, que es el mejor mérito y el mayor regalo que uno pueda recibir.

–Ya ha celebrado títulos, el ascenso y ahora va a dar el chupinazo, ¿qué le queda por hacer en Oviedo?

–En estas seis temporadas en las que he tenido el privilegio de jugar en el Oviedo Club Baloncesto hemos conseguido un campeonato de LEB Plata, un ascenso y una Copa Princesa. Creo que, después del chupinazo, lo único que me queda por vivir es un ascenso a ACB. Eso sí que sería maravilloso, y poder festejarlo con todos los ovetenses en ese mismo balcón del Ayuntamiento.

–Entrando en terreno deportivo, ha firmado un contrato hasta 2020 con el equipo, ¿cómo se siente?

–Me siento extremadamente agradecido y satisfecho del trabajo que realizado hasta el momento. Ahora que ya no está muy lejano el final de mi carrera, tengo que dar las gracias al club y a Héctor como director deportivo y general por haber confiado en mí para otras dos temporadas. Aquí ya nos conocemos todos y sabemos cómo responde cada uno.

–¿Terminará su carrera en Oviedo?

–Oviedo es mi segunda casa. Me encuentro con ganas, fuerza e ilusión de seguir jugando. Mientras sea útil para el equipo, continuaré, pero si llega el tiempo en que deje de serlo, sería un buen momento para pensárselo y evaluar las opciones. Aun así, retirarme no es algo que ronde por mi cabeza, pero sería muy bonito hacerlo en Oviedo. Físicamente me veo con posibilidades de aportar muchas cosas dentro del equipo y de su juego, y pienso seguir trabajando duro.

–Algunos dicen que es el mejor escolta que ha tenido el Oviedo Club Baloncesto y que es uno de los capitanes que pasarán a la historia, ¿se nota el peso de la responsabilidad?

–Yo nunca estoy pendiente de los números, solo me centro en mi trabajo. Lo único que puedo decir es que para nada soy el mejor que ha pasado por el club. No pienso en ello, pero no creo que nadie deba definirme así. Lo que de verdad me define es que soy un jugador de equipo y que me adapto a lo que pida el entrenador. Todos saben cuales son mis virtudes y mis defectos, y si tengo que pasar a la historia, que sea por lo que tengo aportar al equipo y a la ciudad, y no por haber sido el mejor jugador.

–¿Sus referentes en el club?

–El eterno capitán del equipo siempre será Agustín Prieto, que estuvo diez temporadas dejándose la piel para el club. Yo solo he sido capitán durante dos temporadas, así que prefiero evitar las comparaciones.

–¿Un resumen de cómo han sido estos años en Asturias, en Oviedo?

–Desde que llegué a la ciudad con mi novia hace seis años, mi trayectoria profesional ha crecido de la mano con la personal. Ahora ella es mi mujer y nuestro hijo Alejandro ha nacido aquí en este mismo 2018. Siempre llevará consigo la ciudad de Oviedo por bandera, algo que será un bonito recuerdo de cara a un futuro. Mi hijo siempre sabrá dónde nació y creció, dónde pasaron sus padres algunos de los mejores años. Además, en el ámbito profesional estamos igualmente satisfechos y felices de estar aquí. El Oviedo Club Baloncesto es nuestro trabajo y estaremos siempre agradecidos por la oportunidad que nos ha brindado.