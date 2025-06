Jorge García, guitarrista de Los Punsetes: «El tiempo no nos ha hecho más cínicos, más punkis seguro»

Los Punsetes celebran su 20 aniversario hoy con el público del Vesu. Jorge García, guitarrista de la banda, desvela cómo viven este momento singular. ...

–¿Cómo llevan esta gira de aniversario con los temas que les han grabado sus amigos?

–Cada uno a su manera, a mí me gusta vivirlo desde la parte lúdica de ver cómo han afrontado las versiones, también con el orgullo de haber logrado convocar a tanta gente guay y en la propia gira tocando unas canciones que unas veces te apetecen más y otras menos, porque a veces pierdes un poco esa conexión, pero está yendo bastante bien. En festivales hacemos una versión reducida, aunque en el Vesu va a ser un set más largo y ahí estarán.

–Su último EP, 'Madrid me ataca', ¿es una pista de por dónde va el nuevo material, si lo hay?

–No necesariamente. En un EP tiendes a elegir canciones más inmediatas y rápidas. Es probable que cuando nos metamos más de lleno a preparar disco (hasta ahora no ha sido posible), como suele ocurrir es que quieras un poquito de variedad, poder construir la narrativa del disco, dejando espacio a canciones más reflexivas, largas, lentas. No me fijaría en ese EP como guía, aunque muy diferente tampoco va a ser. Llevamos ocho discos y ninguno es tan distinto del anterior. Tiene su detallito, pero el sonido del grupo lo tenemos asumido y estamos muy a gusto con él.

–¿Tiene secreto mantenerse fiel a esa identidad?

–Nuestras canciones son muy parecidas a como somos y gran parte de la personalidad del grupo tiene que ver con nuestro carácter personal y la forma de llevar lo también ha sido como un reflejo de eso. Si nuestras canciones no son especialmente solemnes, más bien, a veces, un poco agresivas y a la vez intentamos que sean divertidas, es porque no estamos tratando de ser lo que no somos y nunca nos hemos tomado demasiado en serio. El grupo ha sido como una pequeña broma, luego una pequeña broma un poquito más grande y ahora un poquito más. Somos eso y hacemos lo que queremos.

–¿El tiempo les ha hecho más punkis o más cínicos?

–Más cínicos diría que no. Más punkis seguro, te haces más mayor y hay cosas que te enfadan más porque sientes que te afectan de una forma más contundente. Pero aunque seamos más viejos somos bastante parecidos a como empezamos. Y cuando estamos en la furgoneta quizás los temas de conversación han cambiado, aunque el tono sigue siendo el mismo.

–Tampoco han cambiado su actitud en el escenario.

–No, me parecería tramposo el hecho de que tener delante más público o gente más joven hiciese cambiar nuestra manera de estar. Somos así y esto es lo que ha salido. Y hay gente que no le gusta, nos ven por primera vez en festivales, y dicen: «¡Dios, qué puto infierno de grupo!». No hace falta gustarle a todos y a nosotros no nos apetece salir a dar vueltas por el escenario, la verdad.