Las vidrieras del ábside de San Juan el Real, en Oviedo, se reformarán en primavera

La basílica de San Juan el Real comenzará en primavera con la restauración de sus vidrieras y cubiertas que el paso del tiempo han ... llevado al deterioro. La realización de la obra se hará por fases y la primera de ellas ya ha sido aprobada por la propia parroquia a la espera de los permisos del Arzobispado, el Ayuntamiento de Oviedo y de la Consejería de Cultura al ser un bien de protección integral, según explicó ayer el párroco de San Juan, Francisco Javier Suárez.

La primera fase consistirá en la reparación de la vidriera del ábside de la basílica gracias al trabajo de un artesano vidriero valenciano, Ximo Roca, que «se llevará la vidriera a Valencia y mientras tanto cubriremos el hueco con un vinilo» y también las columnas que sustentan la propia vidriera que deberán ser restauradas para evitar las constantes filtraciones de agua y humedad que asuelan las bóvedas del templo.

En total, el coste final de esta primera fase costará cerca de 80.000 euros, partiendo de la base de los 30.000 euros más IVA que cobrará el maestro vidriero más la instalación de andamios, la restauración de otra vidriera, la restauración de las columnas en la parte izquierda del ábside y los trabajos de albañilería.

«El dinero para pagar la restauración de esta primera fase sale de los propios fondos pastorales y de las aportaciones que hacen los feligreses tanto en los cepillos de misa como en los dos cepillos electrónicos que tenemos instalados en la basílica», señaló el párroco de San Juan El Real.

A esta primera fase le seguirán otras aunque por ahora la parroquia centra sus esfuerzos en esta obra que comenzará en meses porque «no haremos más obras mientras que no tengamos cerrada la financiación», explicó el sacerdote.