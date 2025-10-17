El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de la basílica de San Juan, durante una restauración. Alex Piña

Las vidrieras del ábside de San Juan el Real, en Oviedo, se reformarán en primavera

La parroquia calcula que la restauración costará unos 80.000 euros, que saldrán de los fondos pastorales y de las aportaciones de los fieles

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:50

Comenta

La basílica de San Juan el Real comenzará en primavera con la restauración de sus vidrieras y cubiertas que el paso del tiempo han ... llevado al deterioro. La realización de la obra se hará por fases y la primera de ellas ya ha sido aprobada por la propia parroquia a la espera de los permisos del Arzobispado, el Ayuntamiento de Oviedo y de la Consejería de Cultura al ser un bien de protección integral, según explicó ayer el párroco de San Juan, Francisco Javier Suárez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  7. 7 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  8. 8 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  9. 9 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  10. 10

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las vidrieras del ábside de San Juan el Real, en Oviedo, se reformarán en primavera

Las vidrieras del ábside de San Juan el Real, en Oviedo, se reformarán en primavera