¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El palacete de Pérez de la Sala, en venta por 2,3 millones de euros. Mario Rojas

Más de un tercio de las viviendas a la venta en Oviedo superan los 250.000 euros

La ciudad ha polarizado su mercado hacia los inmuebles más caros tras registrar un incremento del 17,3% de los precios con respecto al año pasado y estos rozan ya el máximo histórico de media

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:29

Comenta

La polarización de los precios de venta en el mercado inmobiliario en Oviedo es cada vez más acusada. Mientras que el 35,78% ... del parque inmobiliario de compra venta en el municipio supera los 250.000 euros, es decir, los pisos caros suponen más de una de cada tres viviendas de las que se han puesto a la venta este año; los pisos baratos (menos de 150.000 euros) son un 35,14% del total. Esto implica que, en proporción, ya hay a la venta en Oviedo más pisos caros que baratos, según un estudio realizado por el portal inmobiliario 'Pisos.com'.

