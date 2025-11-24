Más de un tercio de las viviendas a la venta en Oviedo superan los 250.000 euros

La polarización de los precios de venta en el mercado inmobiliario en Oviedo es cada vez más acusada. Mientras que el 35,78% ... del parque inmobiliario de compra venta en el municipio supera los 250.000 euros, es decir, los pisos caros suponen más de una de cada tres viviendas de las que se han puesto a la venta este año; los pisos baratos (menos de 150.000 euros) son un 35,14% del total. Esto implica que, en proporción, ya hay a la venta en Oviedo más pisos caros que baratos, según un estudio realizado por el portal inmobiliario 'Pisos.com'.

El dato llama la atención si se compara con la media regional donde los pisos y casas con un precio inferior a los 150.000 euros suponen el 47% del mercado, mientras que los que se venden por encima de los 250.000 euros apenas llegan al 31%. Es decir, en Oviedo hay menos pisos baratos porcentualmente que en el resto de Asturias y más pisos caros.

En ese sentido, el estudio deja claro que el mercado inmobiliario ovetense de compraventa presenta una «notable polarización», donde las franjas bajas e intermedias de precios están por debajo de la media asturiana, pero las franjas superiores de precios, de 250.000 euros en adelante, crecen de manera sostenida. Aunque el estudio no define la razón por la que baja el número de pisos baratos, una explicación podría encontrarse en los niveles de renta y en que una ciudad administrativa no tiene tanto espacio para los pisos más asequibles.

No obstante, lo cierto es que los precios no han dejado de subir y en noviembre, según datos del portal Idealista, ya se superó la barrera de los 2.100 euros por metro cuadrado de media (2.116, en concreto), es decir, a 63 euros por metro del máximo histórico registrado en enero de 2009 (2.179 euros), momento en que comenzó una imparable caída que se mantuvo durante años. Por otro lado, el incremento del precio con respecto al mismo periodo del año anterior es de casi el 17,3%.

Las más caras

Así, la vivienda más cara de Oviedo se encuentra en Las Caldas, cerca del campo de golf. Un palacete de 18 habitaciones y 1.325 metros cuadrados de superficie a un precio de 2.85 millones de euros, aunque más parece que la venta está orientada al mercado hotelero y no tanto al residencial.

La segunda más cara si parece completamente residencial. En concreto es quizás el único chalet-palacio que es de propiedad privada y se vende. Está ubicado en la calle Pérez de la Sala a un precio de 2.3 millones con 10 habitaciones, 980 metros cuadrados útiles y un gran jardín dentro del patio de manzana rodeado de bloques altos de pisos.

El tercer puesto del ranking de viviendas caras en la ciudad lo ocupa un piso en la calle Fruela, concretamente en el número 18, que se puede adquirir por 1.85 millones. Una sexta planta de 357 metros cuadrados y plaza de garaje. Mira al sur y delante sólo tiene el edificio de la Junta General del Principado, un lugar privilegiado para vivir en lo que se llama 'alto standing'.

Para el cuarto puesto queda un ático en la calle González del Valle con un precio de 1,5 millones, 4 habitaciones y 295 metros cuadrados, con una gran terraza que da al Banco de España y el Campo San Francisco. Es una planta octava con garaje incluido.

El quinto y último puesto del ranking de los más caros hay que buscarlo en los alrededores del pulmón del centro de Oviedo, concretamente en Marqués de Santa Cruz, 10. Por un precio de 1,45 millones se puede adquirir una vivienda de 257 metros cuadrados. Es un bajo interior con ascensor, jardín de 1.600 metros cuadrados que lleva incluida una piscina privada.

Las más baratas

En la parte opuesta se encuentran los pisos más baratos del municipio, muchos de ellos en las localidades cercanas como Trubia o San Claudio. El mercado ofrece viviendas muy baratas, hasta por 20.000 euros, aunque la mayor parte de estas son inhabitables porque necesitan reformas integrales. Por eso, la vivienda más barata para entrar a vivir entre muchas se encuentra en San Claudio. Un chalet pareado muy antiguo por 48.530 euros con 102 metros cuadrados y 3 habitaciones.

Más allá de las casas, el segundo puesto del ranking de las viviendas más baratas hay que buscarla en el barrio de San Roque-Agüeria con un precio de 59.000 euros para una planta primera con ascensor de 49 metros.

Le sigue un piso en La Riera, en las afueras de Trubia por 59.990 euros. Son dos habitaciones en una cuarta planta sin ascensor. El cuarto puesto, ya en Oviedo ciudad, lo ocupa, por 68.000 euros, un piso en la calle Teodoro López Cuesta de 22 metros cuadrados por 68.000 euros con un garaje opcional por 5.995. Y el último, en la calle Río Narcea, por 72.000 euros: 62 metros cuadrados y una habitación.