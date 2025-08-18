Vox se opone a la totalidad de la futura Zona de Bajas Emisiones

Rafael Francés Oviedo Lunes, 18 de agosto 2025, 18:27 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento está en completo desacuerdo con la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se encuentra en información pública por parte del Ayuntamiento y a la que presentarán una enmienda a la totalidad del documento.

Así lo anunció ayer la portavoz del grupo político, Sonsoles Peralta, quien, además, denunció que «la ZBE es una medida injusta, impopular y puramente ideológica, que restringe la libertad de movimiento, penaliza a las familias y que viene impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia de las políticas climáticas de Bruselas».

Para Peralta, el proyecto aprobado por el PP «es un copia y pega de otros municipios, plagado de intentos de justificar esta medida sin argumentos de peso, que castiga a los vecinos con rentas más bajas, a las familias con responsabilidades, a los autónomos y a las pequeñas empresas, imponiendo un modelo clasista que restringe derechos con la falsa excusa de proteger la salud y mejorar la calidad del aire, dos premisas que no quedan demostradas ni justificadas».

La portavoz asegura que Oviedo cumple actualmente con los valores de calidad del aire exigidos por la legislación vigente, y que las zonas con mayores índices de contaminación (como Trubia o Ventanielles) quedan fuera de la ZBE.

«Si la salud fuera el objetivo, se tomarían medidas en estas zonas, en las que el PP espera que mejore su calidad del aire por 'efecto contagio'. Esta es la gran mentira de la futura Zona de Bajas Emisiones en Oviedo, ideología, captar fondos y recaudar, porque la mejora de la salud de los ovetenses pasa a un segundo plano».