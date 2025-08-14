El PSOE pide más medidas para atajar la contaminación en Oviedo Advierte que las restricciones calculadas para la Zona de Bajas Emisiones «sólo reducen el CO2 en un 3,3%, lejos del 20% que exige la UE»

Rafael Francés Oviedo Jueves, 14 de agosto 2025, 19:35 Comenta Compartir

Ni se acerca a las peticiones de la Unión Europea en materia de reducción de la contaminación en la ciudad. Esa es la conclusión del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, que este jueves presentó sus alegaciones a la aprobación inicial de la ordenanza Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y su salida a información pública. Es decir, los socialistas piden medidas más restrictivas porque calculan que la reducción de emisiones en el municipio sólo bajará un 3,3% con las medidas marcadas por la ZBE «cuando lo que realmente pide la Unión Europea es una reducción del 20% y todo ello a partir de 2028», según explicó el concejal socialista Juan Álvarez Areces, durante una rueda de prensa que ofreció en compañía del portavoz del grupo socislista, Carlos Fernández Llaneza.

El PSOE considera que la propuesta de ZBE del Ayuntamiento es un «mero barniz», una propuesta «de postureo» que se va a quedar en «una zonina». Por eso los socialistas proponen ampliar las restricciones por lo menos a los vehículos de categoría B a partir de enero de 2026.

Álvarez ofreció datos y cifras para defender sus palabras y las de Llaneza. Con la propuesta que hace el PP se dejarían de emitir 71 toneladas de CO2 de las 65.000 que se emiten en todo el concejo, lo cual resulta «un absurdo y un despropósito», destacó.

«La ZBE en Oviedo se va a quedar en una zonina que no va a ayudar a mitigar el cambio climático ni tampoco favorecerá a la ciudadanía. De las 65.000 toneladas de emisiones de CO2 se eliminarán 71, gastaremos 9 millones para poca cosa, creo que en políticas medioambientales hay que ser ambiciosos y no perder oportunidades», aseguró Llaneza.

Jugar de farol

Álvarez insistió en que la propuesta del equipo de gobierno es «claramente insuficiente». «Cuando se juega de farol es importante que no se vean las cartas y el problema del concejal Nacho Cuesta es que aquí los datos los aporta el propio informe y no reflejan la reducción que se debe obtener», dijo.

Explicó que el anillo interior que se propone afecta básicamente a calles peatonales, con lo que pocas restricciones más se van a poder hacer. En cuanto al anillo exterior, por el mismo solo circula el 3% del tráfico. «Las ciudades están afrontando de verdad el problema y aquí se pretende únicamente dar un barniz», incidió.

Y añadió: «Hay que poner el bien común por encima de las políticas porque estamos ante una oportunidad muy importante y estamos en condiciones de hacer un esfuerzo algo mayor».